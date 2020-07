Pressemitteilung BoxID: 807656 (Overhead Project / CircusDanceFestival)

CircusDanceFestival: Festival Magazin "Voices"

TANZPAKT Stadt-Land-Bund

Auch wenn die erste Ausgabe des für das lange Pfingstwochenende 2020 in Köln geplanten CircusDanceFestival wegen der Covid-19-Pandemie nicht wie vorgesehen stattfinden kann, sind die Festivalmacher*innen um den Künstlerischen Leiter Tim Behren weiter gut ausgelastet.



Nachdem sämtliche Veranstaltungen mit Publikumsverkehr aufgrund der geltenden Anordnungen der Behörden abgesagt werden mussten, arbeitet das Team derzeit an einem neuen Format, dem Festival Magazin "Voices". Hier sollen vor allem die Künstler*innen selbst zu Wort kommen.



Denn neue Fragen tun sich angesichts der Corona-Krise auf: Was kann im Moment nicht gesagt und gezeigt werden? Worüber wird im Moment nicht gesprochen und was denken Künstler*innen und Kulturschaffende zwischen Niedergeschlagenheit, viel freier Zeit und dem Hometraining im Einsiedlerwohnzimmer? Was bedeutet Solidarität heute? Wo verbergen sich Inspiration und Raum zum Träumen in diesen Zeiten?



Der Kurator des Festivals Tim Behren und die Kulturanthropologin Katharina Klapdor gehen mit den 2020er-Festivalkünstler*innen Laura Murphy, Claudio Stellato, Stefan Sing von Critical Mess, Breno Caetano, Sergi Pares und anderen ins Gespräch.



Im Rahmen des ausschließlich online publizierten Magazins werden zudem vier Cartes blanches für neu entwickelte Videoarbeiten vergeben. Die Objektmanipulateure von Critical Mess befragen ihre veränderte Beziehung zu Objekten im Haushalt, der Choreograf und Bildende Künstler Breno Caetano begibt sich für uns in sein Videoarchiv und die feministische Aktivistin Laura Murphy experimentiert mit lippensynchronisiertem Playback.



Geplant ist außerdem ein online Carte-blanche-Minikonzert der schwedischen Kompanie Svalbard, die ebenfalls im Originalprogramm des Festivals am Kölner Rheinufer hätte auftreten sollen.



Die online-Erstveröffentlichung des Magazins „Voices“ findet zum ursprünglichen physischen Starttermin des CircusDanceFestival 2020 am Donnerstag, den 28. Mai um 18:00 Uhr statt. Zuschaltmöglichkeiten sowie weitere Informationen finden Sie rechtzeitig unter:



www.facebook.com/circusdancefestival



Für das Fachpublikum gibt es am folgenden Tag ab 16:00 Uhr noch ein zusätzliches Angebot mit dem Live-Stream von Pitching Sessions als Kooperationsveranstaltung des Bundesverbandes Zeitgenössischer Zirkus BUZZ und Zirkus-ON sowie der Ruhrfestspiele. Zuschaltmöglichkeiten erfolgen auf Einladung von Zirkus-On des BUZZ, weitere Informationen gibt es rechtzeitig auf: www.facebook.com/circusdancefestival



Um trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten Probenmöglichkeiten und das Fertigstellen von Kreationen von Künstler*innen zu gewährleisten, wird das CircusDanceFestival in 2020 ein erweitertes Residenzangebot anbieten. Ausschreibungen hierzu werden rechtzeitig über die bekannten Festivalkanäle wie www.facebook.com/circusdancefestival veröffentlicht.



CircusDanceFestival: Künstlerische Leitung Tim Behren Produktionsleitung, Redaktion Katharina Klapdor Geschäftsführung/PR/Redaktion Mechtild Tellmann Netzwerk-/Begleitprogramm Jenny Patschovsky Programmsparte „Junge Wilde“ TPZAK Köln, Tanja Manderfeld Kommunikation k3 berlin Produktionsassistenz Yolande Sommer Technische Leitung Garlef Keßler Gestaltung, CI: Tobias Bergmann/papiergestalt.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (