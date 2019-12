Pressemitteilung BoxID: 780736 (Outlet Center Selb)

Geschenkübergabe lässt Kinderaugen leuchten

Wunschbaum-Aktion des Outlet Centers Selb war voller Erfolg - Dank geht an die Spender

Es fühlte sich schon ein wenig an wie am Heiligen Abend: Glänzende Kinderaugen betrachteten ehrfürchtig den großen Geschenkeberg, der sich da vor ihnen türmte. Am 23. Dezember wurden insgesamt 70 liebevoll und bunt verpackte Päckchen an die Kinder des Kinder- und Jugendhilfezentrums (KJHZ) St. Josef in Wunsiedel überreicht. Die vorgezogene Bescherung ging aus der Wunschbaum-Aktion des Outlet Centers Selb hervor. Seit dem 22. November konnte sich jeder Outlet-Besucher eine Karte vom in der Ofenhalle aufgestellten Weihnachtsbaum pflücken, auf dem ein Wunsch der Kinder und Jugendlichen vermerkt war. "Diese Adventsaktion war wirklich ein voller Erfolg. Bereits am 2. Dezember waren alle Karten am Baum verschwunden. Ich konnte es kaum fassen und war sehr berührt, dass wirklich alle Wünsche erfüllt wurden - und das in so kurzer Zeit!", sagt Center-Managerin Petra Dierck.



Einen Moment der Herzensfreude zu verschenken, kann so leicht sein - und es macht glücklich! Ob Bücher, Sportmütze oder auch dicke Handschuhe für den Winter, alles fand freudige Abnehmer und zauberte ein strahlendes Lächeln in die Gesichter. So hat auch dank des Outlet Centers Selb und der großzügigen Wunscherfüller wirklich jedes Kind am nächsten Tag etwas unter dem Christbaum liegen. Denn ausgepackt wird erst am Heiligen Abend. "Unser besonderer Dank gilt allen Kunden, die uns so tatkräftig unterstützt haben und damit den Kindern eine riesige Freude bereiteten", erklärt Petra Dierck. Dabei sollte es aber nicht nur um die Präsente gehen, sondern auch der Weihnachtsfunke überspringen. Gemeinsam kann man viel erreichen - so lautet ein Fazit der Wunschbaum-Aktion.

