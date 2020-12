Die Virtual European Film Awards 2020 werden in fünf Nächten gefeiert. Dir italienische Kaffeemarke Ottolina ist als Sponsor mit dabei.



Infolge der Covid-19-Pandemie finden die 33. European Film Awards als eine Reihe virtueller Veranstaltungen statt, die vom Sitz der Europäischen Filmakademie in Berlin ohne Publikum im Raum produziert werden. Jeden Abend wird ein Livestream von „The EFAs at Eight“ gezeigt, in dem die Nominierten und Gewinner der verschiedenen Kategorien der European Film Awards 2020 gefeiert werden.



Auch die italienische Kaffeemarke Ottolina, die in Deutschland unter https://ottolina.de echten italienischen Kaffee verkauft, ist mit dabei. Die EFAs at Eight-Veranstaltungen beginnen am Dienstag, 8. Dezember 2020, um 20:00 Uhr mit einer hochkarätigen Gruppendiskussion über die Zukunft des europäischen Filmemachens nach Covid-19 und schließen mit dem großen Finale am Samstag, 12. Dezember 2020, um 20.00 Uhr.



Das gesamte Programm wird live auf https://www.europeanfilmawards.eu und über ein internationales Netzwerk von Streaming- und Rundfunkpartnern übertragen. Die Nominierten und Gewinner werden per Live-Videokonferenz teilnehmen.



EFA-Vorsitzender Mike Downey: „Die Zeiten, in denen wir leben, erfordern Innovation und zusätzliche Kreativität. In diesem ungewöhnlichen Jahr wird dies eine ungewöhnliche und hoffentlich außergewöhnliche Preisverleihung sein – eine mit einem anderen Ansatz, die es uns ermöglicht, den verschiedenen verliehenen Preisen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Da wir die Mutter der Erfindung sind, haben wir uns entschieden, dieses andere Format auszuprobieren, und werden es nutzen, um zu sehen, wie wir die EFAs in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden. “



Weitere Informationen zu den 33. European Film Awards finden Sie im Internet unter https://www.ottolina.de/blogs/italienischer-kaffee-espresso/european-film-awards und unter https://www.europeanfilmawards.eu/.

