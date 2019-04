OTTO GOURMET Gebrüder Otto Gourmet GmbH

Seit OTTO GOURMET im Jahr 2005 als Deutschlands erster Online Shop für Premiumfleisch online gegangen ist, konnte sich das Familienunternehmen als innovative Marke etablieren und hat sich zu einem der renommiertesten Unternehmen in Deutschland für das sensible Lebensmittel Fleisch entwickelt. Dabei legt OTTO GOURMET besonderen Wert auf ein transparentes, rückverfolgbares und nachhaltiges Wirtschaften und lebt den Leitsatz "From Nose to Tail". Mehr als 120 Mitarbeiter kümmern sich um etwa 1.000 Köche aus der Spitzengastronomie - darunter etwa 200 Sterneköche - sowie mehr als 70.000 Privatkunden. Auch neun der zehn Drei-Sterne-Köche Deutschlands gehören zum treuen Kundenkreis des Heinsberger Unternehmens.



OTTO GOURMET ist ein Versender exklusiver Fleischprodukte und hat sich seit der Gründung im Jahr 2005 zu einem der renommiertesten Unternehmen für das sensible Lebensmittel entwickelt. Daher empfehlen zehn der elf Drei-Sterne-Köche Deutschlands den Familienbetrieb, der seit 2011 am Heinsberger Firmensitz das erste Fleischkompetenz-Zentrum der Nation unterhält. Hier und bundesweit in 24 Partnerkochschulen kann über den Fleischkurs "Perfect Meat Academy" das GUTE FLEISCH von OTTO GOURMET verkostet werden. Über 100 Mitarbeiter kümmern sich um 1.000 kaufende Köche aus der Spitzengastronomie und rund 65.000 Privatkunden.



Bundesweit bieten über 34 Depotpartner und 21 Frischetheken ausgewählte OTTO GOURMET Produkte an.



Denn OTTO GOURMET steht Pate für perfekt gereiftes Fleisch von Tieren mit den besten genetischen Voraussetzungen.



Besonderen Wert legen die drei Firmengründer Stephan, Michael und Wolfgang Otto auf ein transparentes und nachhaltiges Wirtschaften, indem sie bemüht sind das ganze Tier zu verwerten. Die komplette Prozesskette von der Weide bis auf den Teller im Fokus, wurde OTTO GOURMET sowohl 2012 als auch 2013 von der Gastrobranche zum innovativsten, zuverlässigsten und fairsten Partnerunternehmen gewählt. Fleischprodukte von OTTO GOURMET kann man mit gutem Gewissen genießen. Garantiert.