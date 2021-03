Für Trends und Innovationen ist das Heinsberger Unternehmen bekannt. Nach dem großen Erfolg der ersten OTTO GOURMET Kochbox im Februar 2021, folgt kurze Zeit später die limitierte Oster-Kochbox by OTTO GOURMET.



Entwickelt, zusammengestellt und zubereitet durch das OTTO GOURMET Event- und Küchenteam, wird in der hauseigenen Manufaktur traditionelles Handwerk mit Innovation verbunden. Beste Grundprodukte werden zu ganz besonderen Genuss-Produkten veredelt.



Zur Vorspeise reicht das OTTO GOURMET Küchenteam Sylter Brot von Jochen Gaues, Balik Lachstatar mit Gurkenrelish, Gin Tonic Gel sowie Senfcaviar.



Im 2. Gang erwartet den Kunden des Premiumfleisch Online Händlers eine Karotten Kokos Currysuppe mit Chinakohlsalat und Schweinebauch Croutons.



Auch im Hauptgang gibt es selbstverständlich #gutesfleisch. Feinstes Boeuf Bourgouignon vom Irish Hereford Prime Beef trifft auf Serviettenknödel.



Selbstverständlich darf bei solch einem Menü das Dessert nicht fehlen. Schokoladen-Haselnussbrownie mit Rumtopf, Eierlikör Gel & Baiser sorgen für einen süßen Abschluss.



Neben dem 4-Gänge-Menü befindet sich eine Zubereitungsanleitung sowie eine Zutaten- und Nährwertliste in der Box.



Nicht nur das Menü, sondern auch die Logistik und Abwicklung machen das Projekt spannend. Mit Caviar House & Prunier, Kultbäcker Jochen Gaues und den Butter Boyz greift der Online Händler bei der Zusammenstellung der Kochbox auf Partnern aus dem OTTO GOURMET Genuss-Netzwerk zurück. Die einzelnen Gänge des Menüs werden kurze Zeit vor dem Versand in der hauseigenen Manufaktur des Online Händlers zubereitet und veredelt. Und auch die Verpackung und Bestückung der einzelnen Boxen erfolgt durch das OTTO GOURMET Küchenteam.



Die Osterbox ist für 109,- € im OTTO GOURMET Online Shop erhältlich.

Alle Infos sowie die Möglichkeit die limitierte Kochbox zu bestellen finden Sie hier.

