Die Genussszene Deutschlands zu Gast in Heinsberg: Deutschlands beste Winzer & Sterneköche bei der 4. BEEF BOTTLE PARTY by OTTO GOURMET

Nachdem der Heinsberger Fleischspezialist OTTO GOURMET im letzten Jahr mit großem Erfolg die 3. BEEF BOTTLE PARTY by OTTO GOURMET veranstaltet hat, geht das Event am 31. August 2019 in die vierte Runde und versammelt wieder die renommiertesten Köche und Winzer der Genussszene Deutschlands und Österreichs in Heinsberg.



Die Kochstationen sind auch in diesem Jahr mehr als hochkarätig besetzt. Spitzen- und Sterneköche, wie Thomas Martin** (Louis C. Jacob, Hamburg), Wolfgang Becker** (Becker’s, Trier), Alexandro Pape** (Fährhaus Munkmarsch, Sylt), Stefan Marquard oder Alexander Wulf* (Burgstubenresidenz, Randerath), verwöhnen die Gäste des Events mit raffinierten Kreationen rund um's Thema GUTES FLEISCH. Namhafte Größen der Genussszene, wie Lucki Maurer (deutscher Wagyu Züchter) oder Ralf Bos (Trüffelpapst), werden bei der BEEF BOTTLE PARTY ebenfalls dafür sorgen, dass dieser Abend garantiert in Erinnerung bleibt. Auch das Küchenteam von Veranstalter OTTO GOURMET selbst darf an diesem Abend nicht fehlen und kredenzt selbstkreierte Delikatessen auf Sterneniveau.



Die BEEF BOTTLE PARTY zeichnet sich aber nicht nur durch die renommiertesten Köche des Landes aus. Der Name ist Programm und so warten auch mehr als 20 Weingüter darauf, an diesem Abend ihre ausgezeichneten Weine an die mehr als 400 Gäste auszuschenken. Mehr als die Hälfte der über 20 Weingüter tragen den begehrten Traubenadler des VDP. auf ihren Flaschen und beweisen damit, dass sie zu den besten ihrer Zunft gehören.

Bei der anschließenden After Party kommen die Besucher des Events – wie bereits im Vorjahr – wieder in den Genuss des erstklassigen Qualitätsbrands von Hans Reisetbauer, der zu Recht vier Jahre in Folge von Falstaff als „Bester Brenner Österreichs“ ausgezeichnet wurde.



Das Kontingent der Tickets für die 4. BEEF BOTTLE PARTY by OTTO GOURMET ist auf 500 Karten begrenzt. Wer am 31. August beim Event des Jahres dabei sein möchte, kann über den Online-Shop von OTTO GOURMET sein Ticket buchen und findet dort zu dem eine Auflistung aller Winzer, Köche und Partner, die an diesem Abend dabei sein werden.



