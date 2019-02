Events, soweit das Auge reicht: Das Jubiläumsjahr von El Gouna wartet auf mit einem Künstlerfestival, Squash und dem glamourösen El Gouna Film Festival

18.02.19

El Gouna feiert mit Stil und vielen Events: Die Stadt am Roten Meer punktet mit zehn Kilometer Traumstrand, 18 Hotels für jedes Budget und unschlagbarer Infrastruktur. Ihr Jubiläumsjahr zelebriert die ägyptische Ferienoase außerdem mit einer Vielzahl an Sport- und Kulturevents: Im ganzen Kalenderjahr warten attraktive Veranstaltungen für die Besucher aus aller Welt.



WoMen by the Sea Arts Festival: Das WoMen By The Sea Arts Festival findet auch dieses Jahr wieder im März statt. Das Festival vereint interdisziplinäre Kunstformen und Künstler auf einer Plattform und schafft einen Raum der Zusammenarbeit, der zu neuen Ideen inspiriert und neue Projekte hervorbringt. Sowohl etablierte Namen als auch aufstrebende Künstler sind vertreten – und Bewohner der Stadt werden ermutigt, ihre verborgenen Talente mit Kunstliebhabern zu teilen. Der Name steht für Integration: Der Begriff WoMen umfasst Frauen und Männer - es geht darum, beide als gleich wichtige Teile des Ganzen zu betrachten. Das Festival zielt darauf ab, den kreativen Ausdruck zu zeigen, die Weiblichkeit hervorzuheben und zu feiern. Männliche Künstler sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen, am Festival teilzunehmen und diese Initiative zu unterstützen. www.womenbythesea.com/the-festival/



El Gouna International Squash Open: Vom 17. bis 26. April 2019 werden in El Gouna wieder die Größen der Squash-Elite gegeneinander antreten. Denn Orascom und die PSA bringen die World Championship der Damen und Herren erneut an die Stadt am Roten Meer. Dieses Turnier ist ein Must-See für alle Sportfans und lockt auch in diesem Jahr wieder bekannte Gesichter der Szene nach El Gouna. www.psaworldtour.com



Sandbox Electronic Music Beach Festival: Das „Sandkasten-Festival" ist ein fixer Termin im Kalender für alle Fans von elektronischer Musik und Beach-Life. Denn im Juni 2019 warten in El Gouna wieder Sonne und Strand, heiße Sounds und coole Ferienatmosphäre auf die Party-Liebhaber. Die Beats laden dazu ein, die Nacht durchzutanzen und regionale und internationale Künstler vor der Kulisse des Roten Meers zu entdecken. www.sandboxfestival.com



El Gouna Film Festival 2019: Der Höhepunkt des Event Kalenders steigt im Jubiläumsjahr im September mit der dritten Ausgabe des bekannten Film Festivals von El Gouna. Bereits in den ersten beiden Jahren hat die Veranstaltung Glitzer und Glamour ans Rote Meer gebracht und mausert sich immer mehr zu einem besonderen Highlight in Ägypten. Weltstars wie Forest Whitaker, Vanessa Williams, Sylvester Stallone und Clive Owen säumen die Gästeliste und 2019 wartet mit vielen Neuerungen und absoluten Spitzennamen auf den Roten Teppichen. Eine Vielzahl an Spiel- und Kurzfilmen sowie Dokumentationen aus über 40 Ländern machen die Festwoche zum Publikumsmagneten. Eingeladen sind nicht nur Journalisten und Vertreter der internationalen Filmbrache – auch die Besucher der Feriendestination sind herzlich dazu angehalten, sich den ein oder anderen Film in einer der vielen tollen Locations anzusehen.



Cairo Runners in El Gouna 2019: Die Laufschuhe sind geschnürt – denn im Oktober 2019 wird El Gouna wieder einmal Schauplatz des bekannten Cairo Runners Halbmarathons. Bei seinem Debüt vor zwei Jahren nahmen 1500 Läufer aus ganz Ägypten und darüber hinaus teil. Das Orascom-Management plant auch in diesem Jahr ein Großereignis in der Stadt, mit einer Party und natürlich einer stimmungsvollen Preisverleihung mit Live-Musik nach dem Marathon. Die „Gounis" trainieren schon… https://www.cairorunners.com/elgounahalfmarathon



Jens Freise, Vice President Marketing und Sales bei Orascom Hotels Management, freut sich auf das kommende Jahr: „El Gouna hat einen langen Weg hinter sich und wir sind sehr weit gekommen in den letzten 30 Jahren. Unsere Events spiegeln den Spirit der Stadt wider und sind ein absolutes Muss für unsere Besucher. Insbesondere das Film Festival wird auch in diesem Jahr wieder das Highlight sein – international bekannte Schauspieler und Regisseure werden ihr Können beweisen und wir sind stolz, die Kulisse dafür in El Gouna zu bieten."



Viele weitere Informationen zu den Events in El Gouna sowie Links zu den Einschreibungen finden Sie hier: http://www.hotels.elgouna.com/events-in-gouna



Mehr zum Ferienort El Gouna und allen Angeboten gibt es unter www.elgouna.com

