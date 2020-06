Pressemitteilung BoxID: 804784 (Optimahl Catering GmbH)

Optimahl stellt die Sommer-Eisdielen-Edition 2020 vor

Die Neunziger feiern bei Optimahl ihr kulinarisches Comeback

Die Neunziger Jahre sind kulinarisch zurück – zumindest in den Eisbechern der Optimahl Sommer-Eisdiele. Mit den Sweet 90ies reist der Hauptstadt-Caterer in das Jahrzehnt der Neonfarben, Latzhosen, Plateauschuhe, Tigerenten und lässt das Feeling dieser Jahre wiederaufleben. Dafür sorgen elf neue Eiskreationen, die mit ihrem Namen und ihren Geschmacksrichtungen Erinnerungen an dieses Jahrzehnt wecken.



Zu den neuen, ungewöhnlichen Variationen der Sommer-Eisdiele 2020 gehören Trendsorten wie Bananensplitt, Joghure**e oder Ch*rry C*ke. Hinter den Namen der Neunziger stecken Kombinationen wie dunkle Schokolade, Waffelstücke, Nougat und Caramel, die zur L*la Pause einladen. Caramel, Krokant, salziges Caramel und Milch erinnern als W*rthers an Bonbons aus Kindertagen. Britisch wird es mit Minze und Schokosplittern in der Sorte Af*tere*ght, und stark sein dürfen Eisgenießer mit der Kreation Minze und Fischerman Friends bei der Sorte f*shermans fr*ends. Die Mischung Quark, Himbeere und Granatapfel spiegelt Fruf*, und Nostalgie kommt auf bei der genussvollen Geschmackskombi aus Ahoi-Brause Pulver, Orangensaft und Caprisonne unter dem Titel Capris*nne. Mit der Kreation Kaffee, salziges Caramel und Baiser gelang den Food-Experten des Berliner Caterers ein weiteres verführerisches Eiserlebnis dieser neuen Edition.



Zweimal jährlich kreiert Optimahl mit sicherem Gespür für die richtigen Trends außergewöhnliche Eiskombinationen, die das kulinarische Angebot als Dessert abrunden, und längst hat sich die Optimahl Eisdiele in der Catering-Welt etabliert.



Die neuen aufsehenerregenden Genusskreationen der Sommeredition 2020 werden schon bald in den Outlets und Locations von Optimahl in Berlin und Umgebung angeboten. Ob Hochzeit oder Catering für einen Event, eine Messe oder eine Konferenz: die Optimahl Eisdiele lässt sich zu jedem Anlass dazu buchen.



Inzwischen ist es eine liebgewonnene Tradition, die auch in dieser Saison gepflegt wird: Kunden stimmen wieder ab, wenn es um die Eiswahl geht, denn vor allem sie sollen genussvolle Momente erleben – auch 2020.

