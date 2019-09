Pressemitteilung BoxID: 765961 (OpenTable GmbH)

OpenTable überarbeitet App für eine individuellere Nutzererfahrung

Update macht es Nutzern noch leichter, das perfekte Restaurant zu entdecken

OpenTable, der weltweit führende Anbieter von Online-Restaurantreservierungen, präsentiert seine umgestaltete App inklusive einem neuen Startbildschirm mit individuelleren, kulinarischen Erlebnissen. Die Verwendung von dynamischen, datengestützten Empfehlungen, die auf früheren Buchungen, Lieblingsrestaurants und Essgewohnheiten basieren, macht es Gästen dabei noch einfacher, Restaurants zu entdecken und zu buchen, die genau ihren Geschmack treffen.



Dank des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) wird die App mit fortschreitender Nutzung die Empfehlungen verfeinern, die sie auf der Grundlage des Verhaltens der Gäste abgibt. So wird sichergestellt, dass Gäste bei jedem Öffnen der App fantastische Gerichte und Essenserlebnisse entdecken können. Der Startbildschirm bietet dafür Listen mit Restaurantvorschlägen sowie die Möglichkeit, den vorgeschlagenen Restaurants einen ,,Daumen hoch“ zu geben, wodurch Gäste weitere Orte mit ähnlichen Essensmöglichkeiten oder künftig weniger vergleichbare Empfehlungen erhalten. Zudem lässt sich darüber auf das Benutzerprofil zugreifen, wo persönlichen Essensvorlieben aktualisiert werden können. Zum einen bietet dies Restaurants Informationen darüber, ob der Gast etwa auf Fleisch oder Laktose verzichtet, zum anderen kann OpenTable die angezeigten Restaurantvorschläge auf Grundlage dieser Erkenntnisse anpassen.



,,Mit dem Update möchten wir uns stärker auf den individuellen Geschmack und die Vorlieben des einzelnen Nutzern konzentrieren“, so Daniel Simon, Country Manager Deutschland bei OpenTable. ,,Die optimierte User Experience soll OpenTable noch stärker zum zentralen Ausgangspunkt für jede kulinarische Entdeckungsreise machen. Egal, nach welcher Art Restaurant der Gast sucht, die neue App soll ihm den Hotspot zeigen, der genau dem entspricht, was er möchte.“



Downloaden Sie die OpenTable-App in GooglePlay oder im AppStore.



Das App-Update von OpenTable ist weltweit für alle iOS- und Android-Nutzer der OpenTable-App verfügbar.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (