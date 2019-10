ONE Deutschland

ONE ist eine internationale Bewegung, die sich für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten bis 2030 einsetzt. Damit jeder Mensch ein Leben in Würde und voller Chancen führen kann. Wir sind überparteilich und machen Druck auf Regierungen, damit sie mehr tun im Kampf gegen extreme Armut und vermeidbare Krankheiten, insbesondere in Afrika. Zudem unterstützt ONE Bürger*innen dabei, von ihren Regierungen Rechenschaft einzufordern. Mehr Informationen auf www.one.org



(RED) wurde 2006 gegründet, um Unternehmen und Menschen für den Kampf gegen Aids zu gewinnen. (RED) kooperiert mit einigen der weltweit bekanntesten Marken, die einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf von (RED)-Produkten und Dienstleistungen an den Global Fonds abführen. Zu den sogenannten Proud Partners von (RED) gehören: AirAsia, Alessi, Amazon, Andaz, Apple, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Belvedere, Calm, Claro, Durex, eos, Fatboy USA, Girl Skateboards, MCM, Montblanc, Mophie, quip, Salesforce, SAP, Starbucks, Telcel, Vespa, Vilebrequin und Wanderlust.



Bis heute hat (RED) bereits über 600 Millionen US-Dollar für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria eingenommen und damit Länder wie Ghana, Kenia, Lesotho, Ruanda, Südafrika, Swasiland, Tansania und Sambia im Kampf gegen Aids unterstützt. 100 Prozent dieses Geldes gehen an Projekte vor Ort. Davon fließt kein Cent in Verwaltungskosten. Durch von (RED) unterstützte Projekte des Globalen Fonds haben mehr als 140 Millionen Menschen Prävention, Behandlung, Beratung, Aids-Tests und ambulante Pflege erhalten.