Aluhaus, die Aluminium-Marke der Oknoplast Gruppe, stellt seine hochwertig verarbeiteten Aluminium-Haustüren nun erstmals mit zertifizierter Sicherheitsausstattung in der offiziellen Widerstandsklasse RC 3 für den Fachhandel bereit. Auf Wunsch lassen sich die Modelle Elite 90 und Elite Comfort 75 mit erhöhtem Einbruchschutz ausstatten. Haustüren vor Gaunern zu sichern, empfiehlt auch die Kripo. Denn die Kriminalstatistik 2019 zählt noch immer alle sechs Minuten einen Einbruch.



Nebeneingangstüren und Fenster werden oft in Sekundenschnelle mit einfachen Hebelwerkzeugen aufgebrochen. Aber auch Haustüren sind beliebte Einstiegsziele für Einbrecher.



Fachhändler, die ihren Kunden ein Plus an Sicherheit bieten wollen, erhalten deshalb ab sofort bei Aluhaus die Haustüren Elite 90 und Elite Comfort 75 mit zertifiziertem RC 3 Sicherheitspaket, welches auch die Kripo empfiehlt. Das heißt, beide Türserien haben die RC 3 Prüfung im Labor auch unter erschwerten Bedingungen bestanden. Dabei mussten die Türen mindestens 5 Minuten einem simulierten Einbruch standhalten. Dazu benutzten die Prüfer unter anderem Werkzeuge wie einen Schraubendreher oder einen Kuhfuß, die bei einer RC 3-Prüfung standardmäßig zum Einsatz kommen.



Zum Sicherheitspaket der beiden nach DIN EN 1627 geprüften und zertifizierten RC 3 Aluhaus-Haustüren Elite 90 und Elite Comfort 75 zählen unter anderem eine 4-fach Automatik-Verriegelung und 3 Rollenbänder. Glaseinsätze mit Sicherheitsglas und eine Ringrosette schützen den Schließzylinder zusätzlich vor äußeren Einwirkungen. Ergänzend hinzu kommen die Bandseitensicherung sowie ein Stoßgriff außen und ein Drücker innen. Eine beidseitig flügelüberdeckende Füllung sowie ein Profilzylinder der Klasse 4 mit 5 Schlüsseln und Karte komplettieren das Zubehör der Sicherheitstüren.



Oknoplast Deutschland-Chef Jens Eberhard freut sich darüber, dass sich die Marke Aluhaus „so dynamisch entwickelt und in Verbindung mit Oknoplast ein attraktives Produktportfolio bietet“. Und fügt hinzu: „Mit dem neuen, zertifizierten RC 3 Sicherheitspaket bieten wir unseren Fachhandelspartnern einen echten Wettbewerbsvorteil und den Endkunden ein Plus an Sicherheit.“



Zum Verkaufsstart erhalten Fachhändler das zertifizierte RC 3-Sicherheitspaket für Aluminium-Haustüren zum Vorzugspreis, der bis zum 28. Februar gilt. Während der RC 3-Sicherheitswochen stellt Aluhaus für den Fachhandel kostenfreie Werbematerialien zur Verfügung, darunter ein 12-seitiges Aktionsprospekt, ein DIN A1 Poster mit Aktionsmotiv sowie diverse Online-Banner zur Bewerbung auf der firmeneigenen Website und über soziale Medien. Dazu stehen die technischen Sachbearbeiter der Aluhaus-Kundenbetreuung für Fragen zur Verfügung.



Übrigens: Fachhändler können ihren Kunden bares Geld sparen. Denn für sämtliche Aluhaus-Haustüren können Endkunden über die BAFA (ehemals über die KfW) einen Investitionszuschuss zur gesamten Auftragssumme beantragen, wodurch sich häufig der Mehrpreis für das RC 3-Sicherheitspaket mehr als rentiert.



Weitere Informationen unter www.aluhaus.com.de

