In der Gemeinschaftsverpflegung gibt es zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen, die tagtäglich mit Energie und Leidenschaft bewältigt werden. Gleiches gilt für die Gastronomie, jetzt und nach dem Re-Start. Als professioneller Partner unterstützt Transgourmet seine Kunden mit einer großen Non-Food-Produktwelt. Der neue Katalog „Küchen Spektrum. Das 1×1 für Profiküche und Service” bildet das vollständige Angebot des Lebensmittelgroßhändlers ab.



Ob Porzellan, Küchenutensilien oder Berufsbekleidung – Transgourmet bietet praktisches und hochwertiges Equipment für die Großküche und den Service in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Das „Küchen Spektrum“ umfasst neue Artikel, unverzichtbare Klassiker sowie inspirierende Trends und Innovationen. Neben einer Produktvielfalt – vom Austernöffner bis zur Zuckerdose – bietet Transgourmet ebenso ein in die Tiefe gehendes Sortiment. Das Angebot erfüllt damit die zahlreichen Anforderungen von Küchenprofis – auch an Preis und Qualität. So stellt das Unternehmen unter der Eigenmarke „Transgourmet Quality“ eine eigene Produktreihe vor, die die Arbeit einfacher, kreativer und effizienter gestaltet.



Transgourmet Deutschland versorgt hierzulande mehr als 41.000 Kunden mit einem Vollsortiment, das neben Lebensmitteln auch ein umfangreiches Non-Food-Sortiment sowie verschiedene Dienstleistungen umfasst. Mit „Küchen Spektrum“ wird nun im wahrsten Sinne des Wortes die komplette Bandbreite an Großküchenausstattung abgebildet, die das Unternehmen bietet und damit seine Non-Food-Kompetenz unterstreicht.



Bestellmöglichkeiten



Der neue Katalog „Küchen Spektrum. Das 1×1 für Profiküche und Service” umfasst 348 Seiten und ist als Print- und Online-Version unter www.transgourmet.de/werbung erhältlich. Alle Produkte sind über den Online-Shop www.transgourmet.de bestellbar. Bestellungen können auch durch einen Anruf im Transgourmet Center unter 0800 1 722722, über den persönlichen Fachberater oder den GKT-Innendienst getätigt werden.

