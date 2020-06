Pressemitteilung BoxID: 802838 (Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG)

Neu und vegan: Plant-Based Burger-Pattys von Transgourmet Quality

Dem Fleisch zum Verwechseln ähnlich in Aussehen, Textur und Geschmack – und dennoch 100 Prozent pflanzlich: Der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet erweitert das Sortiment seiner Eigenmarke „Transgourmet Quality“ um vegane Burger-Pattys auf Sonnenblumenprotein-Basis. Mit der zukunftsfähigen Fleischalternative bringt Transgourmet einen nachhaltigen Ernährungstrend auf die Teller in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.



Jeder gute Burger braucht ein würzig-saftiges Patty, und vegane Burger sollten da keinesfalls eine Ausnahme sein. Daher bietet Transgourmet ab sofort ein pflanzliches Burger-Patty, das sich vom rohen Zustand bis auf den Teller verhält wie sein Vorbild aus Fleisch. Die Basis des Pattys bildet Sonnenblumenprotein aus europäischem Anbau. Rote Bete sorgt für die richtige Farbe und den „Medium-Look“ nach dem Braten. Zwiebeln und Gewürze runden den Geschmack ab und geben dem Patty ein würziges Aroma. Durch die Nähe zum tierischen Burger wächst die Zielgruppe der Vegetarier, Veganer und Flexitarier für dieses Produkt auch um Fleischliebhaber, die gerne eine pflanzliche Alternative probieren wollen.



Die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten nimmt hierzulande immer weiter zu, wobei der Anspruch an Qualität, Geschmack und breiter Auswahl bleibt.1 Dies gilt auch für die Tischgäste in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Transgourmet unterstützt Küchenchefs dabei, diesen Trend zu bedienen und damit gleichzeitig eine hochwertige Abwechslung auf die Speisekarte zu bringen.



Veganes Burger-Patty von Transgourmet Quality

Durchmesser ca. 9,5 cm, Höhe ca. 2 cm; roh und tiefgekühlt

Karton mit 6 Packungen à 8 x 125 g

Artikelnummer: 167690



Weitere Informationen sowie Bestellmöglichkeit unter: shop.transgourmet.de.



1 https://proveg.com/...

