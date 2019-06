Pressemitteilung BoxID: 756757 (Odeon Film AG)

ZOROS SOLO ist der große Gewinner beim Filmfest Emden!

Erfolgreiche Premiere für „Zoros Solo“ beim 30. Internationalen Filmfest Emden-Norderney: Regisseur Martin Busker wurde am vergangenen Sonntag mit dem Hauptpreis des Festivals, dem SCORE Bernhard Wicki Preis in Gold und dem NDR Filmpreis für den Nachwuchs ausgezeichnet. Bei beiden Preisen entscheidet das Publikum über die Vergabe.



„Zoros Solo“ ist Martin Buskers Langfilm-Debüt. Das Drehbuch dazu hat er gemeinsam mit Fabian Hebestreit geschrieben.



In der emotionalen und zugleich humorvollen Geschichte des Films geht es um die Suche nach Heimat und Zugehörigkeit, die Bedeutung von Familie und Freundschaft, die alle Grenzen überschreitet. Der 13-jährige Zoro (Mert Dincer) möchte seinem in Ungarn festsitzenden Vater endlich auch zur Flucht nach Deutschland verhelfen. Aber dafür muss der halbstarke Afghane ausgerechnet Mitglied eines christlichen Knabenchors werden und es mit der strengen Chorleiterin Frau Lehmann (Andrea Sawatzki) aufnehmen…



In weiteren Rollen spielen Laurids Schürmann, Hadi Khanjanpour, Elmira Rafizadeh, Robert Kuchenbuch, Michael Benthin, Christine Prayon, u.v.a.



„Zoros Solo“ ist eine Kino-Koproduktion der H & V Entertainment GmbH mit dem SWR „Debüt im Dritten“. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß. Der Film wurde gefördert mit Mitteln der MFG Filmförderung Baden-Württemberg und des DFFF und ist im Verleih der NFP marketing & distribution GmbH. Verantwortliche Produzentin ist Kathrin Tabler.



Weitere Informationen unter: http://www.hv-entertainment.com/red4/zoros-solo-at-2553-0064.asp



