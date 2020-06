Pressemitteilung BoxID: 804907 (Odeon Film AG)

Die OdeonFilm dreht wieder... Neue Folgen von EIN FALL FÜR ZWEI

Am 03.03.2020 starteten in Frankfurt und Umgebung die Dreharbeiten zur 7. Staffel der ZDF-Krimireihe „Ein Fall für zwei“ mit Antoine Monot, Jr. als Benni Hornberg und Wanja Mues als Leo Oswald in den Hauptrollen. Die Dreharbeiten konnten am 26.05.20 nach einem Corona-bedingten Abbruch wieder aufgenommen werden.



In vier neuen Folgen stehen der Anwalt und der Privatdetektiv erneut auf der Seite unschuldig Verurteilter und geben alles, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Mit dabei ist auch wieder Bettina Zimmermann als Staatsanwältin Claudia Strauss.



Dieses Mal werden die beiden besten Freunde Benni und Leo mit einem Fall in der Welt des Tierschmuggels konfrontiert. Außerdem tauchen sie ein in tragische Familienverhältnisse und einem Fall von #metoo in einer renommierten Anwaltskanzlei. Im Staffelfinale geht Benni ans Äußerste, um Claudia Strauss‘ Unschuld zu beweisen, als diese des Mordes beschuldigt wird.



Regie führen Florian Eichinger (2 Folgen) und Bettina Braun (2 Folgen). Die Drehbücher stammen von Andreas Bradler & Kristian Wolff, Antje Bähr, Carolin Schröter und Markus Staender. Die Redaktion beim ZDF liegt bei Dagmar Ungureit. Produzentin ist Claudia Schneider (Producerin: Katharina Kremling). „Ein Fall für zwei“ ist eine Krimi-Reihe der Odeon TV, einem Label der Novafilm Fernsehproduktion GmbH, im Auftrag des ZDF. Gedreht wird voraussichtlich bis 03. Juni 2020 in Frankfurt am Main und Umgebung. Die Sendetermine für die vier Freitags-Krimis im ZDF stehen noch nicht fest.



Produktion: Odeon TV, ein Label der Novafilm Fernsehproduktion GmbH

Produktionszeit: 03.03.20 – 19.03.20 / 26.05.20 – 11.06.20

06.07.20 – 06.08.20

Darsteller: Wanja Mues, Antoine Monot Jr., Bettina Zimmermann, André Hennicke, Saskia Vester, Anne Schäfer, Xenia Tiling, Adrian Topol, Nina Gnädig, Aurel Manthei, Arved Birnbaum, uvm.

Produzentin: Claudia Schneider

Redaktion: Dagmar Ungureit (ZDF)

Regie: Florian Eichinger, Bettina Braun

Kamera: Timo Schwarz, Felix Beßner

Schnitt: Stefen Rocker

Musik: Dirk Leupolz

Autor*innen: Andreas Bradler & Kristian Wolff, Antje Bähr, Carolin Schröter, Markus Staender Erstaustrahlung: tba.

