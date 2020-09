Pressemitteilung BoxID: 813189 (Oberschwaben-Tourismus GmbH)

Purer Radgenuss im goldenen Herbst

Neue Beschilderung auf Landesfernradwegen in Oberschwaben-Allgäu

Wenn die Hitze des Sommers langsam nachlässt und der Herbst sein goldenes Licht aufs Land schickt, dann kommt die schönste Zeit für ausgedehnte Radtouren.



In der Region Oberschwaben-Allgäu warten herrliche Routen, eine sehr gute Infrastruktur und die ganze landschaftliche Fülle des Alpenvorlands auf Ausflügler und Radreisende. Dank einer überregionalen Initiative weist ab Herbst zudem eine komplett überarbeitete Beschilderung auf den beiden Landesfernradwegen den Weg. Schon im September folgen Radfahrer auf dem Donau-Bodensee-Radweg den aktualisierten und nun standardisierten Signets, der Oberschwaben-Allgäu-Radweg zieht demnächst nach.



Ein El Dorado für Radfahrer

Traumhafte Routen, E-Bike-Verleih- und Akkuladestationen, herzliche Gastgeber: Die Radregion Oberschwaben-Allgäu bietet ein Rundum-Sorglos-Paket für Fahrradfreunde. Wie reifes Obst warten da die herbstlichen Glücksmomente nur darauf, gepflückt zu werden. Die Oberschwaben Tourismus GmbH bietet eine Vielzahl an Tourenvorschlägen. Oft auf naturbelassenen Wegen, vorbei an Schlössern und Seen und immer wieder mit grandiosen Aussichten überzeugen die Radwege der Region mit ihrer Kombination aus Natur- und Kulturerlebnis. Wer sich auf die Qualitätsgarantie des ADFC verlassen möchte, ist beim Donau-Bodensee-Radweg und dem Oberschwaben-Allgäu-Radweg bestens aufgehoben. Und das Beste: Die Routen lassen sich miteinander kombinieren.



Farben sammeln zwischen Donau und Bodensee

Er ist nicht ohne Grund so beliebt: der Donau-Bodensee-Radweg. Von Ulm an der Donau führt er hinunter an den blauen Bodensee und verbindet dabei den Donau-Radweg mit dem Bodensee-Radweg. In vier Etappen legen Radreisende die 156 Kilometer von der Geburtsstadt Einsteins bis nach Kressbronn zurück. In der sanft welligen Landschaft ist Muskelkraft gefragt, aber dafür belohnen immer wieder prächtige Alpenpanoramen und genüssliche Abfahrten. Über Felder und durch Wälder führt der Weg gen Süden, während der Herbst das Land in leuchtenden Farben badet. Entlang idyllischer Städtchen können Radreisende unzählige Schauplätze oberschwäbischer Geschichte und Kultur entdecken. Etwa einen der schönsten Marktplätze Süddeutschlands in Biberach. Oder den Augsburger Silberschatz in Kißlegg. Und natürlich überall die prachtvollen Bauten der Oberschwäbischen Barockstraße, für die die Region berühmt ist. Malerische Städtchen wie Bad Waldsee und Wangen liegen ebenso auf dem Weg wie verwunschene Moore, Seen und Flusslandschaften. Um Erntedank findet man in vielen Kirchen Altarschmuck aus den Früchten der Felder und kunstvolle Bild-Teppiche aus Samen und Körnern – und in den Gasthäusern können sich Radfahrer mit Spezialitäten aus der oberschwäbischen Herbstküche stärken. Wenn Hopfenreihen und Weinberge der Landschaft zu schmeicheln beginnen, rückt das Ende der Tour näher. Noch einmal beglückt eine berauschende Abfahrt zum Bodensee das Radlerherz, bevor am Ufer in Kressbronn der weite See und der Blick auf die mächtige Alpenkette dem Abenteuer einen würdigen Schlusspunkt setzen.



Der Oberschwaben-Allgäu-Radweg: eine runde Sache

Wer etwas mehr Zeit hat, der findet auch auf dem Oberschwaben-Allgäu-Radweg sein Glück. Der rund 365 Kilometer lange Rundkurs führt in acht Etappen durch Kleinode wie etwa Laupheim, Wangen im Allgäu, Tettnang und Aulendorf. Hier zeigt sich alles, wofür Oberschwaben und das Württembergische Allgäu bekannt sind. Auch hier wird gerade das neue Schilder-Leitsystem implementiert – mit dem Ziel, alle Landesfernradwege Baden-Württembergs mit einer einheitlichen Beschilderung auszustatten. Bis im November werden die neu gestalteten Schilder die bisherigen Wegweiser ersetzen. Keine Angst, wer vorher losradelt: Auf den Radwegen in Oberschwaben geht nichts verloren. Höchstens der Alltag.



Alle Infos kompakt beisammen

Alle wichtigen Informationen zu den beiden Landesfernradwegen und zu weiteren Touren in der Region gibt die Broschüre „Radwege in der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu“. Sie beinhaltet umfangreiches Kartenmaterial, Etappenbeschreibungen mit Höhenprofil, Adressen radlerfreundlicher Unterkünfte sowie Informationen zu Radservice-Stationen und den öffentlichen Nahverkehr. Die Broschüre kann kostenfrei angefordert werden bei Oberschwaben Tourismus, Tel. +49 7583 92638-0, info@oberschwaben-tourismus.de. Die digitale Version sowie GPX-Tracks der Routen stehen Radbegeisterten außerdem unter www.oberschwaben-tourismus.de zur Verfügung.

