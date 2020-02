Pressemitteilung BoxID: 785483 (NürnbergMesse GmbH)

BIOFACH 2020 trifft Nürnberg: Eventreihe geht in die 10. Runde



Time for a change: Podiumsgespräch mit Special Guest Dr. Jane Goodall, Primatenforscherin, Umweltaktivistin und UN-Friedensbotschafterin

Malwettbewerb und Ausstellung unter dem Motto Bio wirkt!

Saatgutfestival: Kulturpflanzenvielfalt zum Staunen, Tauschen und Kaufen





Vom 12. – 15. Februar trifft sich die internationale Bio-Branche im Messezentrum Nürnberg. Dann findet die BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, statt und bietet mit zwei weiteren Hallen noch mehr Raum für Bio als bisher und die erwarteten 3.500 Aussteller! Viel Raum für Bio und ein vielfältiges Rahmenprogramm gibt es dann auch wieder in der Stadt, Und das bereits zum 10. Mal! Auch 2020 organisiert der Verein BLUEPINGU e.V. dieses unter dem Motto „BIOFACH trifft Nürnberg“. Zu den Highlights zählen neben dem Malwettbewerb unter dem Motto „Bio wirkt!“ (Vernissage am 06.02.2020, Ausstellung bis 03.03.2020) und dem Saatgut Festival am 15.02.2020 die Abendveranstaltung gleich am ersten Messetag der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, 12.02.2020, mit den Ehrengästen Dr. Jane Goodall, Dame Commander of the British Empire (DBE) und Nina Treu, Koordinatorin Konzeptwerk Neue Ökonomie und Referentin für Postwachstum.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (