Die Metal-Ikonen SOULFLY verkünden mit Stolz, dass sie angefangen haben, im Studio das Nachfolge-Werk zu ihrem von der Kritik gefeierten 2018er-Album Ritual aufzunehmen. Für ihr zwölftes Album arbeitet die Band mit Produzent Arthur Rizk (CAVALERA CONSPIRACY, POWER TRIP, CODE ORANGE) im Platinum Underground - Studio in Phoenix, Arizona.



Max Cavalera sagt dazu:

"Ich habe mit meinem Sohn Zyon seit Juni letzten Jahres an diesem Album gearbeitet. Wir sind derzeit mit Produzent Arthur Rizk im Studio und machen eine wirklich wilde Platte. Ihr werdet überrascht sein! Keine Regeln, keine Grenzen, keine Zurückhaltung, einfach die reinen SOULFLY!"



Das noch unbetitelte Album ist vorläufig für einen Release Ende 2021 via Nuclear Blast Records eingeplant. Weitere Informationen folgen.



SOULFLYs Digital-EP Live Ritual NYC MMXIX wurde am 11. Februar 2019 im The Gramercy in New York City aufgenommen, im Rahmen der Kampagne zu ihrem letzten Album Ritual. Die Audiospuren wurden gemischt und gemastert von Charles Elliott (ABYSMAL DAWN) von Tastemaker Audio. Das Cover-Artwork ist aus Livefotos zusammengefügt, die von Rodrigo Fredes geschossen wurden.|



Download & Stream von Live Ritual NYC MMXIX gibt es hier:

https://nuclearblast.com/soulfly-live-ritual

