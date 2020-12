In der Kategorie »Bestes Kinder- und Jugendbuch« des wichtigsten taiwanischen Preises gewinnt die chinesische Ausgabe von »Wem gehört der Schnee«, erzählt von Antonie Schneider und illustriert von Pei-Yu Chang.



Der Openbook Award wird jährlich von der Openbook Organisation vergeben und ist einer der wichtigsten Buchpreise im chinesischsprachigen Raum. Die diesjährige Preisverleihung findet am 5. Dezember 2020 um 14h (lokale Zeitzone Taiwan) im »Roten Haus« in Taipeh statt.



Pei-Yu Chang zeichnet uns mit ihrer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe und ihren wundervollen Illustrationen ein lebendiges Jerusalem, Antonie Schneider beweist ein weiteres Mal Feingefühl im Näherbringen von Themen rund um Religionen. Die beiden haben für dieses Buch zum ersten Mal zusammen gearbeitet und ein liebevolles Plädoyer für Toleranz und Frieden geschaffen.



Wir freuen uns und gratulieren Pei-Yu Chang und Antonie Schneider zum Erfolg!

