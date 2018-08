Sicherer ESD-Schutz - mit Langzeitgarantie

Elektrostatisch ableitfähig, widerstandsfähig, pflegeleicht – in der Elektronikfertigung sind die Anforderungen an Bodenbeläge extrem hoch. Um Qualität und Zuverlässigkeit von elektronischen Geräten zu gewährleisten, müssen die darin enthaltenen Bauteile während der Produktion und des Einbaus vor elektrostatischen Entladungen (ESD = electrostatic discharge) geschützt werden. Bereits Entladungen von 100 V, die für einen Menschen nicht spürbar sind, können empfindliche elektronische Bauteile so stark schädigen, dass das Endprodukt nicht mehr einwandfrei funktioniert. Nachdem die Seitec Elektronik GmbH ihre Produktionsstätte immer mit elektrostatisch ableitfähigen PVC- und Epoxidharzböden ausgestattet hatte, wählte das Unternehmen für seine neue Produktionshalle erstmals Kautschuk – und ist mit dieser Entscheidung sehr zufrieden.



Boden für neue Produktionshalle gesucht



Die Firma Seitec, 1995 gegründet, bietet umfassende Lösungen und integrierte Dienstleistungen im Bereich der modernen Elektronik, von der Produktentwicklung über die Gebäudeautomatisierung bis hin zur Licht- oder Infrarottechnik. In den hochmodernen Fertigungsanlagen in Elsteraue/Sachsen-Anhalt werden für Kunden aus aller Welt Prototypen ebenso hergestellt wie Großserien. Die gute Geschäftsentwicklung machte im Laufe der Jahre mehrere Erweiterungsbauten erforderlich. Die letzte neue Produktionshalle, in der neben einer Fertigungsanlage zur Leiterplattenbestückung auch die Qualitätsendkontrolle sowie die Verpackung untergebracht sind, wurde Ende 2016 eröffnet. „Wir hatten Kautschuk als Bodenbelag für eine Produktionshalle zunächst gar nicht auf dem Schirm“, berichtet Geschäftsführer Lutz Fichtler. Auf Empfehlung eines Studienkollegen, der in seinem Elektronikunternehmen schon seit vielen Jahren Kautschukböden von nora systems einsetzt, entschied sich der Diplom-Ingenieur, die Bodensysteme des Weinheimer Herstellers ebenfalls einmal auszuprobieren. Denn mit den bislang verlegten Bodenbelägen war Fichtler nicht restlos zufrieden. „Wir haben bei den PVC-Böden die Schwierigkeit, dass sich der Abrieb von den Rollen der Hubwagen sowie die Flecken von der Druckpaste, mit der die Rohleiterplatten vor der Verlötung bestrichen werden, bei der Reinigung nicht mehr entfernen lassen. Und bei den im Lager verbauten beschichteten Epoxidharzböden haben schwere Paletten unschöne Verkratzungen hinterlassen.“



Zehn Jahre Gewährleistung auf konstante ESD-Werte



Wenn es um den geeignetsten Bodenbelag für EPA’s (Electrostatic Protected Areas) geht, wissen Verantwortliche häufig nicht, dass es zu Belägen mit Beschichtung eine Alternative gibt. Bodensysteme aus Kautschuk besitzen schon aufgrund ihrer Materialeigenschaften eine geringe Aufladungsneigung und müssen auch nicht mit einer ableitfähigen Versiegelung versehen werden. Der Vorteil: Die Ableitfähigkeit bleibt dauerhaft erhalten. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Böden wie beispielsweise PVC, deren Beschichtungen nicht nur die Zuverlässigkeit der Leitfähigkeit beeinflussen, sondern auch regelmäßig erneuert werden müssen. Durch die hohe und dauerhafte Elastizität der nora Böden werden zudem die Leitpunkte, also die Stellen, an denen die elektrostatische Ladung in den Boden abgeführt wird, optimal erreicht. Bei harten, inhomogenen Böden ist die Ableitfähigkeit in diesem Maße oft nicht gegeben. Dies gilt auch für Bodenbeläge aus PVC. Denn die darin enthaltenen Weichmacher können sich im Laufe der Zeit verflüchtigen, so dass der Bodenbelag aushärtet und unflexibel wird. „Bei den PVC-Böden stimmen aufgrund der Beschichtung die geforderten Ableitwerte zum Teil nicht mehr“, so Fichtler weiter. Um die Beschichtung zu erneuern, muss die Produktion während der Sanierung komplett stillgelegt werden. „Das ist sehr aufwändig und kann nur in den Weihnachtsferien erfolgen.“ Dass nora systems auf die elektrostatischen Eigenschaften seiner Böden eine Gewährleistung von zehn Jahren gibt, hat Seitec zusätzlich überzeugt.



Extreme Belastbarkeit



Wegen ihrer extrem dichten Oberfläche sind Bodensystem aus Kautschuk darüber hinaus äußerst verschleißfest und können auch in Bereichen mit hohen Druckbelastungen (bis 6 N/mm²) eingesetzt werden, wie sie zum Beispiel durch das Befahren mit Gabelstaplern oder das Rollen schwerer Geräte und Maschinen entstehen. „Unsere Paletten, die wir mit Hubwagen transportieren, wiegen bis zu 700 Kilogramm. Daher müssen die Böden sehr widerstandsfähig sein“, erläutert Fichtler. Durch die Elastizität des homogenen Werkstoffs Kautschuk widerstehen die nora Böden auch Schlageinwirkungen, beispielsweise durch fallende Werkzeuge, Schlauchkupplungen, Schellen oder andere Metallteile. Ebenso werden herabfallende Gegenstände nicht oder nicht so stark beschädigt wie beim Aufprall auf harte Fußböden.



Hohe Ergonomie und gute Akustik



Durch ihre hohe und dauerhafte Elastizität leisten Kautschukböden nicht zuletzt auch einen Beitrag zu einem ergonomischen Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter. Gerade bei Steharbeitsplätzen, wie sie in der Fertigung häufig vorkommen, spielt die Beschaffenheit des Untergrunds eine große Rolle für ein längeres ermüdungsfreies Arbeiten. Bodensysteme aus Kautschuk erleichtern durch ihre Dauerelastizität das Gehen und Stehen, Rücken und Gelenke werden geschont. Durch die Abfederung der Schritte wird darüber hinaus die Geräuschentstehung am Boden vermindert, was zu einer ruhigen und angenehmen Arbeitsumgebung beiträgt. Weil der hellgraue noraplan sentica ed mit seinen dezenten Ton-in-Ton-Granulaten nicht nur gut zu den neuen Maschinen in der Produktionshalle, sondern auch zu dem modernen Mobiliar in der Kantine passt, liegt der Boden auch dort und unterstreicht perfekt das zeitgemäße Ambiente des neuen Gebäudes.*



Daten und Fakten



Objekt: Neubau und Erweiterung Produktionsgebäude

Seitec Elektronik GmbH, Elsteraue

www.seitec.de



Bauherr: Seitec Elektronik GmbH



Architekt: K.O.P. Klinge Otto Planung GmbH, Leipzig, www.kop-planung.de



Produkt: noraplan® sentica ed, Farbe 6520, verlegte Fläche ca. 1.100 m²



Einsatzbereich: Produktionshalle, Kantine, Flur*

nora systems GmbH

nora systems entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige elastische Bodenbeläge sowie Schuhkomponenten unter der Marke nora®. Das Unternehmen mit Stammsitz in Weinheim entstand 2007 aus der Freudenberg Bausysteme KG und prägt seit vielen Jahren als Weltmarktführer die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen. Mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von 229,1 Millionen Euro. 2018 wurde nora systems von Interface Inc., Altlanta (USA), übernommen. Interface ist der weltweit größte Hersteller von modularen Teppichfliesen für den Objektbereich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren