Durchstarten mit dem X-lite Riders Club 2017

Für alle Fans von Helmen der Marke X-lite und diejenigen, die es werden wollen, gibt es seit 2016 den X-lite Riders Club. Auch dieses Jahr steht wieder eine Reihe von Events mit dem ganz besonderen „X-lite-Fun-Faktor“ auf dem Plan. Los geht es beim MotoGP-Lauf auf dem Sachsenring mit der legendären VIP-Beach-Lounge. Wer vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 mitfeiern möchte: Restkarten sind jetzt noch auf der Riders Club Homepage verfügbar!



Viele Racing-Fans, die in den letzten Jahren beim deutschen MotoGP-Lauf waren, haben neidvolle Blicke auf das Partyvolk in der legendären Beach-Club-VIP-Lounge von X-lite am Sachsenring geworfen. Kein Wunder, denn das extra-chillige Strandambiente, das umfassende Catering und das exklusive Rahmenprogramm mit First-Class-DJs und Bands sind eine echte Besonderheit bei hochklassigen Racing-Events. Eine echte Ansage ist daher das Angebot für alle MotoGP-Fans, zum Selbstkostenpreis von nur 65 Euro einen exklusiven Zutritt zur VIP-Lounge des X-lite Riders Club zu bekommen. Natürlich inklusive der legendären Pizzen aus Francos Steinofen, einer feinen Auswahl an Drinks aus der ersten bio-zertifizierten Cocktailbar und der bekannt guten Hospitality bei allen Veranstaltungen des Riders Club.



Auch alle, die noch kein Ticket für den Sachsenring haben, sind auf der Eventseite www.x-lite-riders.club/racing richtig: Auf Wunsch kann man hier für nur 187 Euro auch gleich die Kombination aus MotoGP-Platin-Ticket für drei Tage (im Wert von 122 Euro) und dem VIP-Lounge-Zutritt buchen. Alle, die bei der großen Wochenend-Beach-Party am Sachsenring dabei sein möchten, sollten sich jedoch beeilen, denn die Anzahl der VIP-Lounge-Gäste ist limitiert, und der Termin des größten deutschen Motorsport-Events rückt immer näher!



Doch damit nicht genug: Für alle Motorradfahrerinnen und -fahrer, die eine gepflegte Geländerunde dem heißen Asphalttreiben vorziehen, gibt es das Enduro-Wochenende des X-lite Riders Club in Reutlingen. Am 29. und 30. Juli 2017 können sich Hobbyfahrer ohne Wettbewerbs-Ambitionen auf der bekannten Motocross-Strecke des RMC Reutlingen und der nur selten geöffneten Enduro-Piste des Clubs nach Herzenslust austoben. Mit dabei sind auch zwei Profi-Instruktoren von „Offroadtraining-Highenduroend“ (www.offroadtraining-highenduroend.de), die allen Teilnehmern (in drei Gruppen – je nach persönlichem Fahrkönnen) genau sagen werden, wie sie mit ihrer Enduro noch besser fahren und mehr Spaß haben können.



Das Komplettpaket aus Streckennutzung, Instruktoren, technischem Service, Streckenposten und Camping vor Ort ist zum extra-günstigen Tarif von 99 Euro für das ganze Wochenende zu haben. Ehrensache dabei: Natürlich steht für alle Teilnehmer auch ein Oberklasse-Endurohelm X-502 von X-lite zur Verfügung, der auch bei heißen Offroad-Fahrten für beste Belüftung und einen kühlen Kopf sorgt! Weitere Infos zum Enduro-Wochenende des X-lite Riders Club in Reutlingen und eine Online-Anmeldemöglichkeit gibt es unter: www.x-lite-riders.club/offroad



Am besten vormerken: Alle aktuellen Infos zu den Veranstaltungen und Online-Buchungen gibt es immer tagesaktuell unter www.x-lite-riders.club. Das Programm der Nolangroup mit den Helmen der Marken Nolan, X-lite und Grex sowie ein Händlerverzeichnis stehen hier www.nolangroup.de.

Die Nolangroup mit den drei Marken Nolan, X-lite und Grex ist einer der größten Hersteller von Schutzhelmen weltweit. Seit der Firmengründung im Jahre 1972 werden alle Helme der Nolangroup komplett im norditalienischen Bergamo entwickelt und gefertigt - nach den strengen EU-Normen in Sachen Material, Schadstoffe und Arbeitsschutz und mit zertifizierter Qualität (nach ISO 9001:2008). Service und Ersatzteilversorgung sind langfristig gesichert, zudem gewährt die Nolangroup auf alle im Fachhandel gekauften Helme eine Garantie von fünf Jahren.

