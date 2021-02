Engmaschige Tests, ausgearbeitete Hygienemaßnahmen und unglaubliches Engagement der Ballettcompagnie und des ganzes Hauses machen es möglich: Die Premiere der Uraufführung von Hannovers Ballettdirektor Marco Goeckes Ballettabend Der Liebhaber wird am 27. Februar stattfinden - um 19:30 Uhr auf der Homepage der Staatsoper Hannover.



Der Liebhaber ist die erste abendfüllende Uraufführung von Marco Goecke in Hannover und sein fünftes abendfüllendes Werk. Das erfolgreichste Buch der französischen Autorin Marguerite Duras (1914 – 1996), in dem sie – zumindest teilweise autobiografisch – von einer Amour fou als Fünfzehnjährige mit einem zwölf Jahre älteren Mann erzählt, fasziniert den Choreografen seit vielen Jahren. Der literarische Stoff ist universell, eine Liebesgeschichte, die die Leser*innen in all ihren Facetten in den Bann schlägt und auf eine Umsetzung im Tanz geradezu wartet. Indochina zur französischen Kolonialzeit, Saigon, das Exotische, Dunst und Hitze, Regen, überflutetes Land, ein weißes Mädchen mit rosafarbenem Männerhut und Goldschuhen, eine vaterlose Familie in schwierigen Verhältnissen, eine labile Mutter und zwei höchst problematische Brüder. Ein reicher Chinese mit schwarzer Limousine, der Lärm der Stadt, eine leidenschaftliche Begegnung über alle Konventionen hinweg: Eine Liebe, die keine Zukunft hat und dennoch ein ganzes Leben lang währt, obwohl beide sich nach dem Weggang der Erzählerin nach Paris nie wieder gesprochen haben – bis auf ein einziges Telefonat am Ende.Marco Goeckes völlig eigene Bewegungssprache wirkt trotz ihres Reichtums an unzähligen frenetischen, flatternden und schnellen Bewegungen im Gesamtbild minimalistisch, legt aber im Kern alle menschlichen Gefühle frei. Goeckes choreografische Handschrift geht mit der bildgewaltigen Sprache von Marguerite Duras’ Roman eine emotionale Synthese ein. Obwohl die Vorlage keinem kontinuierlichen Handlungsstrang folgt, trifft sie doch in ihrer minimalistischen Knappheit immer das Innerste der menschlichen Existenz. „Die Idee, ein Ballett aus diesem großen Werk zu machen, hat mich beruhigt und beglückt“, sagt Goecke, der das Buch seit seiner Jugend immer wieder gelesen hat und ein großer Verehrer von Marguerite Duras ist. Einen Einblick in die Produktion gibt es bereits am Freitag, 19.02., 20:00 Uhr, bei Live in space: Premierenfieber zu Der Liebhaber, wenn Marco Goecke, Beteiligte der Produktion und Tänzer*innen des Staatsballett Hannover auf Zoom von ihrer Arbeit an der Uraufführung berichten. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung unter staatsoper-hannover.de allerdings erforderlich.Kostenloser Live-Stream Der Liebhaber am Samstag, 27.02.2021, 19:30 Uhr, staatsoper-hannover.de - Die Aufzeichnung der Aufführung wird anschließend 30 Tage on demand zur Verfügung stehen.

