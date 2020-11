Schaumweinexpertin und Influencerin Nicole Wolbers hat einen exklusiven Talk auf ihrem YouTube Kanal "schampuslounge" herausgebracht. Die erste Folge von „Sparkling hour - Talk über die besten Schaumweine und Sekt!" startete am 18. Oktober.



Die erste Staffel strahlt drei Folgen aus, die monatlich veröffentlicht werden. Ihr Anliegen: "Deutscher Sekt als ein glamouröses, vielseitiges und hochwertiges Produkt vorzustellen!" Dafür ist sie auf ihrem Schaumweinblog schampuslounge und den Social Media Kanälen wie Facebook und Instagram unter @schampuslounge und #schaumweinblog sehr aktiv.



Das Thema Sekt wird im Talk in all seinen Facetten beleuchtet - unkompliziert, unterhaltsam und ohne viel Fachgerede. Sowohl Einsteiger als auch Sektkenner sollen - am Besten bei einem guten Glas Sekt - entspannt ein Blick hinter die Kulissen der Sektproduktion und der Winzerpersönlichkeiten werfen können.



Nicole Wolbers betreibt den erfolgreichen Schaumweinblog "schampuslounge" und lädt zur Sparkling Hour regelmässig besondere Sektmacher und Persönlichkeiten aus der Weinbranche ein. Es wird nicht nur über die Sektherstellung gesprochen, nein auch über viel Persönliches. Welche prickelnden Momente sind den Gästen in Erinnerung geblieben? Alltägliche Fragen wie "Welches Glas ist das Beste" werden dabei beantwortet. Ein weiterer Schwerpunkt im Gespräch liegt auf "Sekt als Essensbegleiter" und dazu verraten die Gäste gerne ihre persönlichen Foodpairing Favoriten!



In der ersten Folge ist Sektmacher Mark Barth vom Wein- und Sektgut Barth im Rheingau zu Gast. Das bekannte VDP Weingut ist eines der Weingüter, die die Idee des Lagensektes konsequent voran getrieben haben.



In Folge zwei wird Christoph Graf von Schloss Vaux unter anderem über die Ursprünge der Sektkellerei in Berlin erzählen und in Folge drei beschreibt, warum die Nahe der beste Platz ist, um Sekt zu produzieren.

