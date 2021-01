Schaumweinexpertin und Influencerin Nicole Wolbers hat einen exklusiven Talk auf ihrem YouTube Kanal "schampuslounge" herausgebracht.



Nach dem Erfolg der ersten Folgen, werden sich weitere hochkarätige Sektmacher vorstellen. Ihr Anliegen: "Deutscher Sekt als ein glamouröses, vielseitiges und hochwertiges Produkt vorzustellen!" Dafür ist sie auf ihrem Schaumweinblog schampuslounge und den Social Media Kanälen wie Facebook und Instagram unter @schampuslounge und #schaumweinblog sehr aktiv.



Das Thema Sekt wird im Talk in all seinen Facetten beleuchtet - unkompliziert, unterhaltsam und ohne viel Fachgerede. Sowohl Einsteiger als auch Sektkenner sollen - am Besten bei einem guten Glas Sekt - entspannt ein Blick hinter die Kulissen der Sektproduktion und der Winzerpersönlichkeiten werfen können. Alltägliche Fragen wie "Welches Glas ist das Beste" werden dabei beantwortet. Ein weiterer Schwerpunkt im Gespräch liegt auf "Sekt als Essensbegleiter" und dazu verraten die Gäste gerne ihre persönlichen Foodpairing Favoriten!



Nicole Wolbers betreibt den erfolgreichen Schaumweinblog "www.schampuslounge.de" und lädt zur Sparkling Hour regelmässig besondere Sektmacher und Persönlichkeiten aus der Weinbranche ein. Es wird nicht nur über die Sektherstellung gesprochen, nein auch über viel Persönliches. Welche prickelnden Momente sind den Gästen in Erinnerung geblieben?



In der aktuellen Folge ist Sektmacher Christoph Graf vom Schloss Vaux im Rheingau zu Gast. Das bekannte Sekthaus, gegründet in Berlin, kann auf eine lange und glamouröse Schaumweingeschichte zurückblicken, die Christoph Graf sehr amüsant erzählt.



Schampuslounge by Nicole Wolbers ist der einzige Blog in Deutschland, der sich mit Deutschem Sekt befasst. Ziel ist es, die Kommunikation und auch Wertschätzung von hochwertigem Winzersekt zu erhöhen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Weinbranche kristallisierte sich im internationalen Verlgeich heraus, dass Sekt zwar gut, aber kaum darüber gesprochen wird. Mittlerweile ist Nicole Wolbers zur Ansprechpartnerin der Sektbranche als auch für Endverbraucher geworden.





