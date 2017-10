Sieben Berufsstarter der NEW als beste Azubis 2017 geehrt

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat die besten Auszubildenden ihres Jahrgangs im Rahmen einer Feierstunde geehrt. Unter den Besten waren fünf Berufsstarter, die bei der NEW ihre Ausbildung absolviert haben. Die Kauffrau für Büromanagement Michaela Söhn, der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Andreas Stürzel und die Elektroniker Betriebstechnik Patrick Frösch, Fabian Gieren und Falko Hastenrath haben ihre Ausbildung jeweils mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen.



Die Kreishandwerkerschaft Niederrhein ehrt im Handwerksbereich ebenfalls die besten Auszubildenden. Die beiden Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik, Lars Dreisow und Niels Gingter, die bei der NEW ausgebildet wurden, werden im Rahmen einer Feierstunde für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Im Anschluss an die Ausbildung wurden alle Auszubildenden bei der NEW übernommen.



Derzeit bildet das Unternehmen zirka 90 Nachwuchskräfte in 16 unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus, darunter zum Beispiel Industriekaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Vermessungstechniker/-innen, Fachkräfte im Fahrbetrieb und Kfz-Mechatroniker/-innen. Weitere Informationen zum Ausbildungsangebot des Energiedienstleisters gibt es unter www.newkarriere.de.

