NEW-Musiksommer 2017

Am Sonntag, 13. August, begeistert die Mönchengladbacher Rock-Cover-Band Fandango von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr ihre Fans in der Konzertmuschel an der Kaiser-Friedrich-Halle. Für ihr Jubiläum haben sie die größten Rock-Hits aller Zeiten zu einer besonderen Show verknüpft und führen damit durch die Geschichte der Rockmusik. Druckvoll und mit Leidenschaft gespielte Gitarrenriffs, ein knurrender Bass zum groovenden Schlagzeug, das Ganze garniert mit einer rauen Stimme, prägen den Sound - „back tot he roots“ - Das ist, was viele Musik-Fans endlich wieder hören möchten und genau das ist Fandango.



Das vierte Konzert des NEW-Musiksommers am vergangenen Sonntag mit „Obergärig“ lockte rund 4.000 Besucher zur Konzertmuschel in den Bunten Garten. Die gesammelten Spenden in Höhe von 4.300 Euro gehen an die Mönchengladbacher Tafel.



Seit seiner Premiere im Sommer 1999 ist der NEW-Musiksommer zu einer traditionellen Musikveranstaltung mit jährlich mehreren tausend Besuchern geworden. Für sechs Konzerte in Mönchengladbach bildet die Konzertmuschel an der Kaiser-Friedrich-Halle die Kulisse, in Viersen für zwei



Konzerte der Vorplatz der Städtischen Galerie im Park. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist für die Besucher kostenlos. Bei allen Konzerten wird für verschiedene soziale Einrichtungen und deren Projekte gesammelt.



„Jedes Jahr bietet die NEW verschiedenen Vereinen und Institutionen aus der Region die Möglichkeit, ihre sozialen und karitativen Projekte auf der Bühne vorzustellen und die Besucher um Spenden zu bitten. Der NEW-Musiksommer 2016 erzielte auf diese Art und Weise einen Spendenerlös von über 14.000 Euro für den guten Zweck“, so Daniel Pelzer, Abteilungsleiter Marketing der NEW AG.

NEW AG

Die NEW ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit starker Verwurzelung am Niederrhein. Zur Unternehmensgruppe gehören mehrere Tochtergesellschaften in Mönchengladbach, Erkelenz, Geilenkirchen, Grevenbroich, Viersen, Schwalmtal und Tönisvorst. Die NEW beliefert rund 400.000 Kunden mit Strom, 157.000 mit Gas und 102.000 mit Wasser. Die NEW steht für eine partnerschaftliche, regionale und innovative Energie- und Wasserversorgung und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Umfassenden Service bieten die KundenCenter - online oder vor Ort.



Zu den regionalen Dienstleistungen zählen der öffentliche Nahverkehr mit 230 Bussen sowie der Betrieb von elf Hallen- und Freibädern. Im Auftrag der Städte Mönchengladbach und Viersen betreibt die NEW außerdem das rund 1.740 Kilometer lange öffentliche Kanalnetz. Die NEW fördert kulturelle, soziale und sportliche Projekte in der Region. Mit knapp 2.000 Mitarbeitern ist die NEW ein bedeutender Arbeitgeber.



Von den jährlichen Investitionen der NEW in Höhe von etwa 60 Millionen Euro profitiert in ganz erheblichem Umfang die heimische Wirtschaft als Auftragnehmer.

