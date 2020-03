Pressemitteilung BoxID: 792731 (Neue Wege Seminare & Reisen GmbH)

Corona-Virus: Reisebranche plädiert für Solidarität

Kaum eine Branche ist so stark von den Folgen des Corona-Virus betroffen wie der Tourismus. Trotz Staatshilfen und Kurzarbeit bangen viele Reiseunternehmen in diesen Zeiten um ihre Existenz. Als Folge einer weltweiten Reisewarnung greifen Reiseveranstalter auf Umbuchungen und Stornierungen zurück, was zu massiven finanziellen Einbußen führt. Um den hohen Kosten entgegenzuwirken appellieren Reiseveranstalter jetzt für Solidarität und Unterstützung. „Wir gehen davon aus, dass sich der Reisemarkt von dieser Krise erholt und die Nachfrage in den Wintermonaten deutlich ansteigen wird.“ sagt Johannes Reißland, Geschäftsführer des Reiseveranstalters NEUE WEGE Reisen, der sich auf nachhaltige Yoga- und Ayurveda-Reisen spezialisiert.



NEUE WEGE Reisegutscheine für einen nachhaltigen Tourismus





Durch den Kauf von Reisegutscheinen können Reiseveranstalter kurzfristig ihre Liquidität erhöhen und die Reiseträume ihrer KundInnen bedienen, sobald sich der Markt erholt. Mit dieser Aktion hat NEUE WEGE als führendes Mitglied des forum anders reisen nicht nur eine kreative Lösung für die finanziellen Einbußen als Folge von Covid-19 gefunden, sondern setzt zugleich ein wichtiges Zeichen für die Zukunft eines nachhaltigen Tourismus. „Da besonders kleine Unternehmen in diesen Zeiten auf Unterstützung angewiesen sind, möchten wir dazu aufrufen, bei den Mitgliedern unseres Verbandes Gutscheine für Ihre zukünftige Reiseplanung zu erwerben. Durch diese Form von Unterstützung können wir uns gemeinsam auch weiterhin für einen umweltverträglichen Tourismus und eine nachhaltige Entwicklung auf dem Reisemarkt einsetzen,“ betont Petra Thomas vom Dachverband für nachhaltigen Tourismus, dem forum anders reisen e. V. aus Hamburg.



Fernweh trotz Reisewarnung: Stay Home & Travel Later





Zusätzlich ruft NEUE WEGE mit dem Slogan „Stay Home & Travel Later“ alle Reisefreunde auf, ihre Reisepläne zu einem späteren Zeitpunkt zu verwirklichen. „Der Aufruf der Bundesregierung ist eindeutig: Bleibt zu Hause! Das wollen wir unterstützen. Ein schöner Zeitpunkt um bewusst Vorfreude auf unsere Reisen zu kreieren, denn die lassen wir uns so schnell nicht nehmen!“ sagt Katharina Hegemann, Marketing Leitung von NEUE WEGE. Unter dem Motto „Stay Home“ bringt NEUE WEGE den Urlaub nach Hause. Durch regelmäßige neue Inspirationen von YogalehrerInnen und Partnern bleiben die Kunden während der Pandemie mit dem Veranstalter in Kontakt und können sich gedanklich schon auf Ihre nächste Yoga- oder Ayurveda-Reise einstimmen. In den sozialen Netzwerken ruft der Reiseveranstalter dazu auf, ihre Reiseträume mit dem Hashtag #stayhometravellater zu teilen, um zumindest in Gedanken das Fernweh vieler Reisender zu stillen.

