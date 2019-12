Pressemitteilung BoxID: 779460 (NATURSTROM AG)

Zu Hause elektrisch laden: NATURSTROM erweitert Elektromobilitätsangebot um Mennekes-Wallboxen

Die wachsende Anzahl an E-Autos führt dazu, dass auch die Nachfrage nach Lademöglichkeiten steigt. Mit Wallbox-Modellen der Marke Mennekes, die die NATURSTROM AG ihren Kundinnen und Kunden anbietet, unterstützt der Öko-Energieversorger diese Entwicklung und ergänzt sein Ladeinfrastruktur-Portfolio um Lösungen für Privathaushalte.



Mit einer Wallbox laden Elektroauto-Besitzerinnen und -Besitzer ihr Fahrzeug zu Hause schneller, komfortabler und sicherer als über eine herkömmliche Haushaltssteckdose. Daher bietet NATURSTROM ab sofort diese Ladetechnik für Privathaushalte an. Für das Angebot arbeitet der Öko-Energieversorger mit der Firma Mennekes zusammen. Kundinnen und Kunden von NATURSTROM erhalten die Wallboxen zu exklusiven Vorzugskonditionen.



„Wir haben lange nach einer Heimlademöglichkeit gesucht, die unseren hohen Qualitätsanspruch erfüllt“, sagt NATURSTROM-Vorstand Oliver Hummel. „Mit Mennekes haben wir nun einen Partner an unserer Seite, der wie wir für Innovationen und Qualität steht. Die beiden Wallbox-Modelle, die wir ab sofort anbieten, werden in Deutschland produziert. So bleibt die Wertschöpfung vor Ort.“



NATURSTROM bietet zwei Varianten der Mennekes-Wallbox an: Mit der naturstrom wallbox standard können Nutzerinnen und Nutzer einphasig (bis zu 3,7 Kilowatt Ladeleistung) oder dreiphasig (bis zu 11 Kilowatt Ladeleistung) laden. Wer einphasig lädt, lädt bis zu anderthalb Mal schneller als über die Haushaltssteckdose, wer dreiphasig lädt, kommt sogar auf die fünffache Ladegeschwindigkeit. Die integrierte DC-Fehlerstromüberwachung schützt Personen und Technik – die Notwendigkeit, einen teuren Gleichstrom-Schutzschalter in die Hausinstallation zu integrieren, entfällt.



Die naturstrom wallbox premium kann zudem über LAN oder WLAN mit dem Heimnetzwerk verknüpft und so in ein vorhandenes Heim-Energiemanagement eingebunden werden. Auch die Steuerung per Smartphone-App ist damit möglich. Über den integrierten geeichten Energiezähler ist eine genaue Erfassung der geladenen Strommenge möglich. Die naturstrom wallbox premium ist kompatibel mit dem SMA Sunny Home Manager und somit die derzeit einzige Plug-and-Play-Lösung für SMA-Photovoltaiktechnik auf dem Markt. Besitzerinnen und Besitzer einer Solardachanlage können den vor Ort erzeugten Strom direkt dazu nutzen, ihr Elektromobil zu laden und so ihre Energie- bzw. Mobilitätskosten senken.



Die Wallboxen ergänzen das kontinuierlich wachsende Elektromobilitätsangebot von NATURSTROM: Bereits seit dem Spätsommer bietet der Öko-Energieversorger mit naturstrom emobil einen Tarif an, der sich exklusiv an Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos richtet. Sie erhalten den mit dem Grüner-Strom-Label zertifizierten Ökostrom für Fahrzeug und Haushalt zum vergünstigten Kilowattstundenpreis.



Darüber hinaus betreibt NATURSTROM eigene Ladesäulen und beliefert deutschlandweit öffentliche Ladestationen seiner Partner Allego und E-Wald an mehr als 700 Standorten mit klimafreundlichem Ökostrom. Kundinnen und Kunden können kostenlos die naturstrom ladekarte beantragen. Mit ihr können sie unter anderem an den von NATURSTROM belieferten Ladestationen laden und haben zugleich Zugang zum größten Ladenetzwerk Europas mit über 100.000 öffentlichen Ladestationen.



Mit dem Kölner E-Lastenrad-Sharing Donk-EE, welches kürzlich mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet wurde, hat NATURSTROM zudem ein Elektromobilitätsangebot jenseits des Autos im Portfolio.

