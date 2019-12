Pressemitteilung BoxID: 780098 (Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Hamburg e.V.)

Senatsbeschluss zur NABU-Volksinitiative "Hamburgs Grün erhalten" liegt vor

NABU Kommentierung: Wir haben ein "Bäumchen" gepflanzt, dass sich jetzt in den Köpfen der Politik verwurzelt. 2020 wird entscheidend für die Umsetzung

Alexander Porschke, Vorsitzender des NABU Hamburg, kommentiert den heutigen Senatsbeschluss zur Verständigung über die Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“:



„Das Jahr begann mit vielen, intensiven Verhandlungsrunden. Doch wenn es so endet wie heute, bestätigt es mich, dass sich all die Anstrengung und der Einsatz gelohnt haben. Unser Bäumchen „Hamburgs Grün erhalten“ verwurzelt sich langsam in den Köpfen der Politik. Zuerst haben wir die Bürgerschaft Anfang des Jahres „beackert“, im Mai schließlich ein kleines Bäumchen pflanzen können und freuen uns jetzt zu sehen, wie es nun angewachsen ist. Hoffentlich trägt es im nächsten Jahr schon die ersten Früchte.



Der heutige Senatsbeschluss zeigt, dass es ab jetzt viele konkrete Maßnahmen geben wird, mit denen Grünschutz besser möglich ist als bisher. Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln und der personellen Aufstockung gibt es nun eine Basis, die Handeln im Sinne des Naturschutzes möglich macht. Noch wichtiger erscheint mir, dass der Anfang für ein Umdenken ermöglicht wurde. Wir sind dazu verpflichtet, Hamburgs Grün zu erhalten. Der massive Anstieg des Artensterbens und der fortschreitende Klimawandel verlangt von uns, für den Erhalt der Natur und der ökologischen Vielfalt zu sorgen. 2020 wird entscheidend für die Umsetzung von „Hamburgs Grün erhalten“.



Die Drucksache zeigt bei der Sicherung der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete schon recht klar, wie der Senat den Auftrag der Bürgerschaft umsetzen will.



Zum Schutz von Flächen innerhalb des Zweiten Grünen Rings bleibt die Drucksache allerdings derzeit noch vage. Ebenso lässt das Papier noch viele Fragen zum Erhalt des Naturwerts offen. Hier hätten wir uns eine schnellere Klärung der Aufgabenverteilung zwischen Senat und Bezirksämtern erhofft.



Unsere Arbeit für Hamburgs Grün geht also weiter. Wir werden weiter nachhaken und dranbleiben. Wir werden die Umsetzung und den Prozess natürlich weiterbegleiten. Bis zur Bürgerschaftswahl im Februar 2020 bleibt es noch eine spannende Zeit, die wir nutzen werden, um auch hier das Thema Natur- und Grünschutz auf die Agenda zu bringen.“



Alle Informationen sind auch unter www.NABU-Hamburg.de/gruen-erhalten zu finden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (