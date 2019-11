Pressemitteilung BoxID: 773869 (NABU Brandenburg)

Neue Studie der TU München bestätigt dramatisches Insektensterben

NABU: Agrarförderung umstellen und für naturnähere Landwirtschaft einsetzen

Mit der aktuellen Studie der TU München (TUM), die das Magazin „Nature“ gerade veröffentlicht hat, wurde eindrucksvoll die „Krefelder Studie“ bestätigt, die vor ca. zwei Jahren mit ihren Ergebnissen den Anstoß der Diskussion über das Insektensterben in Gesellschaft und Politik geliefert hat. Darin war festgestellt worden, dass innerhalb von 25 Jahren etwa 75 Prozent der Insektenmasse zurückgegangen ist.



Jetzt haben die Forscher der TU München in einem Zeitraum von 10 Jahren eine Abnahme der Insekten von 67 Prozent in Graslandschaften belegt. Damit wird auch die Feststellung der Krefelder Studie, dass sich das Insektensterben in den letzten Jahren noch verstärkt hat, bestätigt. „Niemand kann jetzt noch den Rückgang der Insekten und den Einfluss der intensiven Landwirtschaft auf diesen bestreiten“, so Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des NABU Brandenburg.



"Wir brauchen unbedingt schnell ein Gegensteuern, um dieses dramatische Sterben von Insekten, Spinnen und Co. aufzuhalten. Unsere Brandenburger Volksinitiative „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern!“ liefert dazu wirksame Ansätze. Der Pestizideinsatz in Naturschutzgebieten muss künftig ausgeschlossen, der Einsatz von Pestiziden und Düngern auf landwirtschaftlichen Flächen reduziert werden. Die Agrarförderung müsse so umgestellt werden, dass damit mehr Blühflächen, Hecken, Wegraine, blühende Wiesen und Äcker gefördert werden. Das Insektensterben ist auch für die Verluste bei den meisten Agrarvogelarten verantwortlich, denen mit den fehlenden Insekten die Nahrung für die Aufzucht ihrer Jungen fehlt.

