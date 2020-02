Pressemitteilung BoxID: 787638 (NABU Brandenburg)

"Fairpachten" für mehr Artenvielfalt auf dem Feld

Beratungsangebot für Landverpächter*innen / Projektvorstellung am 26.02.2020 in Frankfurt (Oder)

Am 26. Februar 2020 stellt Susanne Wangert das Projekt „Fairpachten“ auf Einladung des NABU Regionalverbands Frankfurt (Oder) vor. Dabei geht es um Möglichkeiten, wie sich in Absprache mit landwirtschaftlichen Betrieben ganz praktische Naturschutzmaßnahmen auf Ackerflächen, Wiesen und Weiden umsetzen lassen. Denn das Insektensterben und der Verlust der heimischen Vogelwelt schreitet insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen voran.



„Kirchen, Kommunen und private Flächeneigentümer*innen, die einen Beitrag für den Artenschutz leisten wollen, sind bei uns an der richtigen Adresse. Wir beraten Sie gerne.“, sagt Susanne Wangert vom Projekt „Fairpachten“ der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe.



Die Projektvorstellung findet am Mittwoch, den 26. Februar 2020, von 18 bis 20 Uhr in der Lindenstraße 7, 15230 Frankfurt (Oder) (1. Stock, Raum 7.2.08) statt. Bei dem Treffen sollen Erfahrung ausgetauscht und mögliche Naturschutzmaßnahmen, wie z.B. Kiebitzinseln, Feldlerchenfenster und pestizidfrei landwirtschaftliche Methoden diskutiert werden.



Das Regionaltreffen Ost findet im Rahmen des Projekts „Lebenswerte Natura 2000“ vom NABU Landesverband Brandenburg statt. In diesem FFH-Projekt arbeiten der NABU Brandenburg mit mehreren regionalen NABU Verbänden in Brandenburg, wie dem NABU Frankfurt (Oder), zusammen, um mit Bildungsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit die Akzeptanz und die Umsetzung der FFH-Managementpläne in Brandenburg zu unterstützen. Informationen zum Regionaltreffen finden Sie unter: www.nabu-bb.de/regionaltreffen-ost_26022020



Die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen auf verpachteten Flächen hilft, Lebensräume und Arten in FFH-Gebieten zu schützen. In Brandenburg stellen Natura 2000-Gebiete ein Viertel der Landesfläche dar und bieten damit enormes Potential für den Natur- und Artenschutz.



Hintergrund:

Natura 2000: weltweit größtes Schutzgebietsnetz aus Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten



FFH-Gebiete: europäische Schutzgebiete, geschützt nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU



Vogelschutzgebiete: (Special Protection Area, SPA) europäische Schutzgebiete, geschützt nach der EU-Vogelschutzrichtlinie.



Projekt „Fairpachten“ der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe: www.fairpachten.org



Projekt „Lebenswerte Natura 2000-Gebiete“ des NABU Brandenburg: www.nabu-bb.de/ffh

