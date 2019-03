Pressemitteilung BoxID: 744717 (NABU Brandenburg)

22. März - Welttag des Wassers

NABU: Breitere Pufferzonen schützen Gewässer und deren Insekten

Die biologische Vielfalt hat auch im Land Brandenburg in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Anschaulich belegt wird dies durch die weltweit diskutierte Krefelder Studie, die den dramatischen Rückgang der Insektenbiomasse in deutschen Naturschutzgebieten um mehr als 75 Prozent nachweist. Zwei der Untersuchungsstandorte befinden sich auch in Brandenburg.



„Vom Insektenrückgang sind auch viele wassergebundene Insektenarten wie Köcherfliegen, Eintagsfliegen und Steinfliegen betroffen, die auf sauberes Wasser in Flüssen und Seen angewiesen sind“, gibt Dr. Werner Kratz, Ökotoxikologe und stellvertretender Vorsitzender des NABU Brandenburg zu bedenken.



Die EU-Mitgliedstaaten haben im Jahr 2000 eine Richtlinie für einen nachhaltigen Gewässerschutz beschlossen - die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Ziel war es, die Gewässer bis zum Jahr 2015 in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Dieses Ziel ist dramatisch gescheitert. Auch in Brandenburg, wo z.B. nur 13% der Seen die Ziele der WRRL erreichen. Inzwischen ist die Zielerreichung auf das Jahr 2027 verschoben worden.



Der schlechte ökologische Zustand unserer Gewässer resultiert aus morphologischen Veränderungen der Gewässer, z.B. durch Zerstörung der Stillzonen für die Fischbrut und der Uferbereiche. Hinzu kommen stofflichen Belastungen aus landwirtschaftlichem Stickstoff- und Phosphordünger und Pestiziden, die aus den Böden ausgewaschen werden oder durch Verdriftung in die Gewässer gelangen.

„Schutzstreifen von einem Meter Breite an den Gewässern sind geradezu lächerlich gering, denn selbst wenn die Düsen von modernen Spritzgeräten noch so präzise arbeiten, werden immer kleine Mengen der Spritzflüssigkeit verdriftet werden. Auch kleine Mengen Pestizide können großen Schaden anrichten, wie diverse wissenschaftliche Untersuchungen zeigen“, sagt PD Dr. Werner Kratz.

Der NABU Brandenburg fordert daher wiederholt die Verbreiterung der Gewässerrandstreifen auf 10 Meter, in denen der Einsatz von Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden, Mineraldüngern und Gülle verboten ist.



Hintergrund



Der ökologische Gewässerzustand wird in 5 Güteklassen eingeteilt.

Von den insgesamt 10.000 km EU-WRRL berichtpflichtiger Fließgewässern in Brandenburg sind:



Klasse 1 (sehr gut) 0%

Klasse 2 (gut) 6%

Klasse 3 (mäßig) 40%

Klasse 4 (unbefriedigend) 39%

Klasse 5 (schlecht) 15%



Also nur 6 % der brandenburgischen Fließgewässer sind damit als Habitat für Wasserinsekten geeignet.

Brandenburg liegt damit noch unter dem Durchschnitt der restlichen Bundesländer mit 8,2 % im guten ökologischen Zustand.



Wie sieht der Umsetzungsstand der EU WRRL bei unseren Brandenburger Seen aus?



Von den 3.000 Seen in Brandenburg sind 190 berichtspflichtig. Davon sind:



Klasse 1 (sehr gut) 2% d.h. nur 4 Seen!

Peetschsee/Steinförde, Krewitzsee/Boitzenburger Land, Briesener See/Lübben, Bötzsee bei Strausberg

Klasse 2 (gut) 11%, d.h. 20 Seen z.B. Parsteiner See, Seddiner See, Wittwe See und der Senftenberger See

Klasse 3 (mäßig) 40%, d.h. 77 Seen

Klasse 4 (unbefriedigend) 34%, d.h. 64 Seen

Klasse 5 (schlecht) 13%, d.h. 25 Seen



Infos zur Krefelder Studie:

https://www.nabu.de/news/2017/10/23291.html

Mehr zu Gewässerrandstreifen:

https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/gewaesser/21818.html



Rückfragen der Presse an:

PD Dr. Werner Kratz, 0157 84 67 84 14

