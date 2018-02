Starker Auftritt für Naturland Weine, Käse und Olivenöl

Bestes deutsches Bio-Weingut, bester deutscher Bio-Wein, Best New Product: Mit zahlreichen Auszeichnungen für Naturland Betriebe und Partner ist die diesjährige BIOFACH, die Weltleitmesse für Biolebensmittel, am vergangenen Wochenende in Nürnberg erfolgreich zu Ende gegangen.



Für Naturland war die BIOFACH 2018 dabei eine ganz besondere Messe. Unter dem Motto „Öko fürs Wir“ präsentierte sich der Naturland Gemeinschaftsstand mit mehr Partnern als je zuvor an neuem Standort und in einem komplett überarbeiteten Erscheinungsbild. „Die Naturland Partner haben unseren neuen Auftritt wesentlich mitgeprägt“, sagte Michael Stienen, Geschäftsführer der Naturland Zeichen GmbH. Gemeinsam sei es erfolgreich gelungen, die Nähe zu den Naturland Bäuerinnen und Bauern im In-und Ausland darzustellen.



Schlossgut Hohenbeilstein ist das beste deutsche Bio-Weingut 2018



Einen ganz besonderen Erfolg konnte in diesem Jahr Naturland Winzer Hartmann Dippon vom Schlossgut Hohenbeilstein feiern. Beim internationalen Bioweinpreis „Mundus vini Biofach“ wurde der württembergische Naturland Betrieb von einer internationalen Fachjury zum besten deutschen Bio-Weingut gekürt. Neben diesem Titel als „Bester Erzeuger national 2018“ konnte Hartmann Dippon zudem noch insgesamt acht Auszeichnungen für seine Weine entgegennehmen: zwei Gold- und sechs Silber-Medaillen.



Und auch der beste deutsche Bio-Wein stammt von einem Naturland Winzer. Ludwig Knoll vom Naturland Weingut am Stein in Würzburg konnte zwei Gold-Medaillen gewinnen, darunter für seinen 2016er Stettener Riesling Eiswein das so genannte „Große Gold“. Bei insgesamt mehr als 230 prämierten Weinen wurde diese höchste Auszeichnung nur drei Mal vergeben – und dabei nur einmal nach Deutschland. Komplettiert wurde der Naturland Medaillenregen durch drei Mal Gold für die LaSelva Toskana Feinkost VertriebsGmbH von Naturland Mitbegründer Karl Egger.



Auszeichnungen für Naturland Käse und Olivenöl



Und nicht nur beim Wein waren Naturland Betriebe erfolgreich. Auch am BIOFACH Neuheitenstand, wo sich über 700 innovative Produkte in sieben verschiedenen Kategorien um die Gunst der Messebesucher bewarben, konnte ein Naturland zertifiziertes Produkt überzeugen. In der Kategorie „Frischeprodukte“ trug der „Bio Sommer Rebell“ des Naturland Partners Käserebellen den Titel als „Best New Product 2018“ davon.



In der „Erlebniswelt Olivenöl“ hatten ebenfalls die Messebesucher das Wort und konnten die besten Bio-Olivenöle wählen. Zwei der begehrten „Empfehlungen“ gingen dabei an den griechischen Naturland Partner Mani Bläuel GmbH. Prämiert wurde dabei unter anderem das Naturland Fair zertifizierte native Olivenöl extra „Selection“.

