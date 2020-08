Pressemitteilung BoxID: 810628 (Natureum - Niederelbe)

Noch Plätze frei

Ferienangebote für Kinder im Natureum

Bei der Aktion „LernRäume“ im Natureum Niederelbe in Balje gibt es noch einige freie Plätze. Am Montag, 17. August, lernen die Kinder die tierischen Bewohner des Natureums kennen und dürfen mit ihnen – in Begleitung einer Tierpflegerin auf Tuchfühlung gehen.

Am Dienstag, 18. August, gehen die Kinder mit GPS-Geräten auf eine moderne „Schatzsuche“. Die „Schätze“ bestehen allerdings aus ökologischen Themen und sollen den Jugendlichen die Nachhaltigkeit im Alltag näher bringen. Am Mittwoch, 19. August, geht es raus in die Natur. Die Teilnehmer erleben spielerisch die Landschaften der Niederelbe mit ihren Besonderheiten und ihren tierischen Bewohnern. Am Donnerstag, 20. August, entsteht unter fachkundiger Anleitung nicht nur ein individuelles Schmuckstück, die Kinder lernen außerdem etwas darüber, wie der Erde vor vielen Millionen Jahren aussah als der Bernstein entstanden ist.



Das Programm „LernRäume“ ist für Kinder von der ersten bis zur achten Klasse geeignet und ist für die Teilnehmer kostenlos. Aufgrund der notwendigen Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln ist die Teilnehmerzahl auf zehn Kinder begrenzt. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@natureum-niederelbe.de oder unter Telefon (0 47 53) 84 21 10 wird daher dringend empfohlen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (