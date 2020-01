Pressemitteilung BoxID: 781693 (Natureum - Niederelbe)

"Faszination Biene"

Bilder-Vortrag von Lothar Marg

Die Biene ist enorm wichtig für die Bestäubung vieler Pflanzen und damit auch für den Menschen. Der Imker und ehrenamtliche Hornissen- und Wespenberater Lothar Marg aus Harsefeld berichtet in seinem Bilder-Vortrag am Sonntag, 19. Januar, um 14 Uhr im Natureum über die Bedeutung der Biene und über ihre Lebensform.



Immer mehr Menschen interessieren sich für Bienen und die Honiggewinnung, die Zahl der Hobby-Imker steigt rasant an. Inzwischen finden sich sogar in Großstädten auf den Dächern der Hochhäuser Bienenvölker. Marg stellt in seinem Vortrag die Tätigkeiten eines Imkers vor. Doch nicht jeder muss gleich selbst Imker werden, um die nützlichen Insekten zu unterstützen. Der Harsefelder geht auch auf die Gefahren des Bienensterbens ein und erklärt, was jeder einzelne dagegen tun kann. Damit seine Zuhörer im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack kommen, bringt Marg einige Honigsorten zur Verkostung mit.

