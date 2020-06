Pressemitteilung BoxID: 802750 (Natureum - Niederelbe)

Die schönsten Pferdefotos

Ausstellung mit den Siegerbildern des Fotowettbewerbs

Ein Haflinger zieht einen Wagen im Watt vor Cuxhaven, zwei Warmblüter galoppieren synchron über eine Wiese und Dartmoor Pony „Minty“ hat für die Bemühungen seiner Trainerin nur ein ausgiebiges Gähnen übrig – die jeweiligen Siegerbilder des Fotowettbewerbs in den drei Kategorien „Pferd und Mensch“, „Natürlich Pferd“ und „Pferdig spaßig“ könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Ausstellung „Pferdeland“ in der Galerie im Turm des Natureums spiegelt die gesamte Vielfalt der Pferdeszene in der Region und weit darüber hinaus wieder. Vom Shetlandpony bis zum Shire Horse hatten die Fotografen alles, was vier Hufe besitzt vor der Kamera. Freilebende Zebras und Esel sind ebenso vertreten, wie halbwilde Pferdeherden auf Island und die bekannten Dülmener Wildpferde im Merfelder Bruch.



Der Jury sei die Entscheidung sehr schwer gefallen, beteuerte Ralf Achim Rotsch, Vorstandvorsitzender der Kreissparkasse Stade. Frank Wrobel aus Bremerhaven, Frauke Uhlendorf aus Dollern, und Nele Jungerberg aus Stade setzten sich schließlich durch. Den Junior-Sonderpreis erhielt Isabel Holy aus Wurster Nordseeküste. Neben den Siegerfotos sind noch rund 40 weitere ausgewählte Bilder in der Galerie im Turm ausgestellt. Die Ausstellung „Pferdeland“ ist noch bis Sonntag, 12. Juli, im Natureum Niederelbe zu sehen.

