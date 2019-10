Pressemitteilung BoxID: 771847 (Natureum - Niederelbe)

Auf Forschungstour im Eismeer

Alltag an Bord der "Polarstern"

Zurzeit befindet sich das Forschungsschiff „Polarstern“ im Nordpolarmeer. Eingefroren im Eis soll das Schiff ein Jahr durch die Arktis driften. Was an Bord des Eisbrechers vor sich geht, weiß Dr. Christian Wolf genau. In seinem Vortrag „Mit ,Polarstern‘ im Südozean“ am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr erzählt der Wissenschaftler vom Leben und Arbeiten auf dem Forschungsschiff. Zehn Wochen verbrachte Wolf auf dem Schiff während einer Forschungsreise durch die endlosen Weiten der Antarktis. Der Polarforscher berichtet, wie es sich auf so engem Raum lebt und was er und seine Kollegen gesehen und erlebt haben. Die Zuhörer erhalten einen Einblick in eine fremde Welt, die sich durch den Klimawandel stark verändert.



Bereits ab 10.30 Uhr können sich die Natureumsbesucher bei einem herbstlichen Brunch stärken. Im Mittelpunkt steht der Kürbis. Aufgrund der begrenzten Platzzahl empfiehlt sich für den Brunch eine Anmeldung per E-Mail an info@natureum-niederelbe.de oder unter Telefon (0 47 53) 84 21 10.



Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag/Feiertage 10 bis 18 Uhr, Juli/August auch Montag geöffnet ● Sie erreichen das Natureum Niederelbe in 21730 Balje / Neuhaus über Stade – Wischhafen / Elbefähre - Freiburg oder die B 73 Stade – Cuxhaven (Abfahrt Neuhaus / Natureum). ● Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro (Kinder bis vier Jahre frei). ● Info-Telefon: (04753) 84 21 10 ● Weitere Informationen: www.natureum-niederelbe.de ● Hunde dürfen angeleint auf das Museumsgelände, aber nicht in die Gebäude.

