WildtierPark Edersee vom 11. bis 15. November geschlossen

Letzte Greifvogelschau in diesem Jahr am 10. November

Der WildtierPark bleibt vom Montag, 11. bis Freitag, 15. November für Besucher geschlossen. Aus diesem Grund findet die letzte Flugvorführung der Greifvögel bereits am Sonntag, 10. November statt.



Außerdem gelten seit Anfang November die Winteröffnungszeiten: Der WildtierPark hat nun täglich von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.



Aufgrund von technischen Bauarbeiten im BuchenHaus und im Kassenbereich des WildtierParks bleibt der WildtierPark nächste Woche von Montag bis Freitag geschlossen. Die Greifvögel der Greifenwarte Kluthausen verabschieden sich also schon am Sonntag in die Winterpause. Vorführungen gibt es bis dorthin noch je um 11:00 und 15:00 Uhr im WildtierPark.



Generell gelten im WildtierPark seit Anfang November die Winteröffnungszeiten: täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr.

