Pressemitteilung BoxID: 764196 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Vortrag & Forum im NationalparkZentrum: Ein Leben für den Wald

Im Rahmen der Reihe Vortrag & Forum lädt der Nationalpark Kellerwald-Edersee am Mittwoch, 4. September, herzlich in das NationalparkZentrum in Vöhl-Herzhausen, Weg zur Wildnis 1, ein. Nationalpark-Ranger Hermann Bieber gibt einen Einblick in 42 Jahre Wirken im Wald. Beginn des Vortrags ist 19:30 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt frei.





Hermann Bieber hatte auch ein Leben, bevor er Ranger in Hessens einzigem Nationalpark wurde. Von seinem Werdegang vom Forstwirt zum Ranger wird er an diesem Abend berichten und zurückblicken auf 42 Jahre Tätigkeit im Wald. Wie sich der Schwerpunkt vom Bäume fällen hin zum Natur erleben verlagert hat, wird er beleuchten, ebenso wie die Artenvielfalt und Dynamik im Gebiet.





Für den Vortrag ist keine Anmeldung nötig, auch Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.



Interessierte, die mit dem ÖPNV anreisen, steigen an der Haltestelle Vöhl-Herzhausen, NationalparkZentrum aus.

