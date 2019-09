Pressemitteilung BoxID: 766005 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Veranstaltungen für Sehbehinderte und Blinde im Nationalpark

Sinnesführung im NationalparkZentrum - Führung "Nationalpark riechen, fühlen, schmecken"

Am Sonntag, 15. September, bietet der Nationalpark Kellerwald-Edersee zwei tolle Angebote für Sehbehinderte und Blinde an: eine Sinnesführung durch die multimediale Ausstellung im NationalparkZentrum und die Führung „Nationalpark riechen, fühlen, schmecken“ ins Reich der urigen Buchen. Für beide Veranstaltungen ist eine telefonische Anmeldung unter 05635 992781 bis spätestens Donnerstag, 12. September, erforderlich.



Sinnesführung für Sehbehinderte und Blinde im NationalparkZentrum

Vöhl-Herzhausen. Durch Hören, Riechen und Fühlen Naturschätze erfahren: Tatiana Habich vom Team des NationalparkZentrums lädt am Sonntag, 15. September, zu einer Sinnenführung für Sehbehinderte und Blinde ins NationalparkZentrum Kellerwald, Weg zur Wildnis 1, in Vöhl-Herzhausen ein. Die erlebnisreiche Führung durch die Ausstellung des NationalparkZentrums findet von 10:00 bis 11:30 Uhr statt. Auch wenn sich das Angebot speziell an Sehbehinderte und Blinde sowie deren Begleitpersonen richtet, sind auch andere Teilnehmer herzlich willkommen und können an der Führung teilnehmen. Es sind lediglich die Kosten für den Ausstellungseintritt zu entrichten. Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefonisch unter 05635 992781 – bis spätestens Donnerstag, 12. September.

Interessierte, die mit dem ÖPNV anreisen, steigen am Bahnhof Herzhausen oder an der Haltestelle Vöhl-Herzhausen NationalparkZentrum aus und folgen der Beschilderung zum Treffpunkt.



Nationalpark riechen, fühlen, schmecken

Vöhl-Harbshausen. Nationalpark riechen, fühlen, schmecken: Die besondere Führung für Sehbehinderte und Blinde am Sonntag, 15. September, mit Nationalpark-Ranger Markus Daume findet von 13:15 bis 15:45 Uhr statt. Die Führung richtet sich insbesondere an Blinde und Sehbehinderte sowie deren Begleitpersonen, aber auch andere Teilnehmer sind herzlich willkommen und können sich der Tour anschließen. Für die kostenfreie Führung ist bis spätestens Donnerstag, 12. September, eine Anmeldung erforderlich: Telefonisch unter 05635 992781. Gemeinsam mit Ranger Markus Daume erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Reich der urigen Buchen und erfahren allerhand über die Natur und die Artenvielfalt im Nationalpark. Teilnehmer denken bitte an festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung und Erfrischungsgetränke für kleine Pausen zwischendurch. Treffpunkt ist der Nationalpark-Eingang Himmelsbreite in Vöhl-Harbshausen. Interessierte, die mit dem ÖPNV anreisen, steigen am Bahnhof Herzhausen oder an der Haltestelle Vöhl-Harbshausen aus und beachten den etwas weiteren Fußweg zum Treffpunkt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (