Vier neue Patenwald-Schulen für den Nationalpark Hainich

Im Rahmen des diesjährigen Treffens der Patenwald-Schulen am 25.10.2017 an der Umweltbildungsstation UBiS überreichte Rüdiger Biehl, stellvertretender Leiter des Nationalparks Hainich, vier neuen Patenwald-Schulen ihre Urkunden. Damit sind es 16 Schulen in der Region, die diesen Titel tragen dürfen.



Jede Schule besitzt einen eigenen Patenwald im Nationalpark, den die Schüler regelmäßig aufsuchen. In einigen Patenwald-Schulen bestehen Arbeitsgemeinschaften, die einmal im Monat mit „ihrem“ Ranger im Nationalpark unterwegs sind. In anderen Schulen ist die Projektwoche oder der Wandertag im Nationalpark fester Bestandteil des Schuljahres der Kinder. Des Weiteren werden insbesondere von den Patenwald-Schulen zahlreiche Führungen im Rahmen des Schulklassenprogrammes des Nationalparks wahrgenommen.



„Nur was man kennt, kann man auch schützen. Als Paten lernen die Schüler über Jahre den Nationalpark, die Wildnis vor ihrer eigenen Haustür, intensiv kennen und schätzen“, sagt Rüdiger Biehl. So stellten beispielsweise die Schülerinnen und Schüler der AG Umwelt der Grundschule Großengottern ihr interessantes und vielseitiges Nationalparkjahr gemeinsam mit ihrem Ranger Christian Schöpke vor. Vom Aufstellen einer Fotofalle zur Dokumentation der Tiere auf der Patenwaldfläche über die Beobachtung von Pflanzen im Jahreslauf und dem Bestimmen von Tierspuren im Winter bis hin zu einer Müllsammelaktion hatten die erfahrenen Paten viel zu berichten und die „Neuen“ hörten gespannt zu.



Weitere Informationen:



Bisherige 12 Patenwald-Schulen:





Ernst-Abbe-Gymnasium Eisenach

Staatliche Regelschule "Thomas Müntzer" Mihla

Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Großengottern

Staatliche Regelschule "Am Nationalpark Hainich" Weberstedt

Staatliche Grundschule Haineck-Schule Nazza

Staatliche Grundschule Berka vor dem Hainich

Staatliche Grundschule Vogteischule Oberdorla

Staatliche Grundschule Großengottern

Staatliche Grundschule Schönstedt

Staatliche Grundschule "Am Hainich" Behringen

Staatliche Grundschule Goetheschule Heyerode

Staatliche Grundschule Rodeberg





4 neue Patenwald-Schulen:





Evangelisches Schulzentrum Mühlhausen

Staatliche Grundschule "Albert Schweitzer" Thamsbrück

Evangelische Grundschule Bad Langensalza

Salza-Gymnasium Bad Langensalza



