Klasse Tobias Rehberger / LASH 23

Aires de Gameiro / Alyona Volkova / Béla Feldberg / Edi Danartono / E.G. Powell / Elisaveta Braslavskaja / Hilda Stammarnäs / Immanuel Birkert / Jiwon Lee / Jiyoon Chung / Kristina Lovaas / Line Lyhne / Lukas Heerich / Nadja Büttner / Nicholas Warburg / Niwat Manatpiyalert / Pia Ferm / raúl i. lima / Robin Stretz / Stian Hansen / Su Xia / Tuğçe Dayıoğlu



22. November 2019 bis 5. Januar 2020

Eröffnung / 21. November 2019, ab 18 Uhr



22 Künstler*innen der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – Städelschule zeigen ihre aktuellen Arbeiten in einer von Tobias Rehberger kuratierten Schau.



Mit dem Titel LASH 23 positionieren sich die Künstler*innen der Klasse Tobias Rehberger selbstbewusst mit 22 kraftvollen Peitschenhieben in der hessischen Landeshauptstadt.



Die sich in verschiedenen Phasen ihrer Ausbildung befindenden Künstler*innen bedienen sich unterschiedlicher Medien und Genres. Als Klasse Tobias Rehberger stellen sie sich als Gruppe über die jeweilige Individualität des*r Einzelnen der Frage nach Gemeinsamem und der prägenden Einwirkung des Professors auf die 22 Studierenden.



Seit 2001 unterrichtet Tobias Rehberger an der Staatlichen Hochschule der Bildenden Künste – Städelschule. 2010 zeigten die Künstler*innen der Klasse Tobias Rehberger in der Ausstellung TOO FAT TOO FIT im Nassauischen Kunstverein Wiesbaden zuletzt als Gruppe ihre Arbeiten. Zehn Jahre später ist es Zeit für eine erneute Bestandsaufnahme, die einen Blick auf die aktuelle Vielschichtigkeit junger zeitgenössischer Positionen aus der RheinMain-Region wirft.

