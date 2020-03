Pressemitteilung BoxID: 788764 (NABU-Naturschutzzentrum Federsee)

Beobachtung der Vogelwelt am Federsee

NABU-Führung zum Frühjahrsvogelzug

Am Donnerstag, den 5. März nimmt Siegfried Frosdorfer vom NABU-Naturschutzzentrum Federsee um 15.30 Uhr Interessierte mit auf eine Vogelbeobachtungstour auf dem Federseesteg.



„Während mit Kornweihen, Gänsesägern und verschiedenen Entenarten aus Nordeuropa noch die letzten Wintergäste im Federseemoor sind, kann man bereits erste Rückkehrer beobachten, so zum Beispiel Rotmilane.“ berichtet Siegfried Frosdorfer, der die NABU-Führung leiten wird.



Aufgrund der warmen Temperaturen der vergangenen Wochen sind viele Kurzstreckenzieher bereits wieder da – dies sind Arten, die nicht im südlichen Afrika, sondern in West- und Südeuropa rund ums Mittelmeer überwintern. Die bekannte Bachstelze gehört zu den Kurzstreckenziehern, aber auch der Star, der Buchfink, der Hausrotschwanz und die Singdrossel sowie die Feuchtwiesenarten Kiebitz und Wiesenpieper.



Sobald die Temperaturen wärmer sind, zeigen die heimischen Brutvögel intensives Balzverhalten, während für die Durchzügler die Reise weiter geht. Diverse Möwenarten ziehen durch, verschiedene Enten, Haubentaucher und Kormorane legen eine Rast ein.



Treffpunkt für die Führung ist um 15.30 Uhr das NABU-Zentrum in Bad Buchau. Nach einer kurzen Einführung geht es hinaus über den Federseesteg. Die Führung dauert knapp zwei Stunden. Hinterher lädt das NABU-Team noch zu kostenlosen Heißgetränken ein.



i: Infos und Vogelartenliste des Federseemoores: www.NABU-Federsee.de

