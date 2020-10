Der Beschluss des Sachverständigenbeirats für Naturschutz und Landschaftspflege ist eindeutig: Mit 16 Zustimmungen, keiner Gegenstimme und einer Enthaltung positioniert sich der Beirat klar für die Ausweisung der „Tegeler Stadtheide“ mit dem „Vogelschutzreservat Flughafensee“ als Naturschutzgebiet. Der Beirat unterstützt die Forderungen des NABU Berlin „vollinhaltlich“ und fordert darüber hinaus „wenigstens zwei zusätzliche Stellen zur Bearbeitung von Schutzgebietsausweisungen zur Verfügung zu stellen“. „Dieser Rückenwind des Beirats freut uns sehr“, sagt Jutta Sandkühler, Geschäftsführerin des NABU Berlin. „Genau wie der NABU Berlin sieht der Beirat die Notwendigkeit der Unterschutzstellung wertvoller Flächen und gleichzeitig die desolate Personalausstattung in der zuständigen Obersten Naturschutzverwaltung. Dass der Beirat jedoch so eindeutig hinter unseren Forderungen steht, ist wichtig für die Natur am Flughafen Tegel“, so Sandkühler.



Hintergrund: Das Abgeordnetenhaus hat 2016 mit der Verabschiedung des Landschaftsprogramms beschlossen, 46 Gebiete mit hohem Wert für den Biotop- und Artenschutz als Natur- oder Landschaftsschutzgebiete zu sichern. Der Senat für Umwelt, Klima und Verkehr stellt momentan nur 1,86 Stellen für die Ausweisung von Schutzgebieten zur Verfügung. Der Sachverständigenbeirat führt in seiner Beschlusserklärung nun außerdem an, dass eine der bestehenden Stellen ruhestandbedingt in 1,5 Jahren ersatzlos entfallen wird. „Schon lange beobachten wir die Personalstrategie des Senats für den Bereich Naturschutz mit Sorge. Tatsächlich aber nicht einmal zwei Stellen für die Sicherung der Artenvielfalt Berlins bereitzustellen, schockiert uns doch sehr“, sagt Sandkühler. Die Ausweisung von Schutzgebieten ist ein langwieriger Prozess, der in der Regel mindestens ein bis zwei Jahre dauert. Bei dieser Personalausstattung wird es um die 40 Jahre dauern, bis der politische Wille des AGH umgesetzt ist. „Die Fakten liegen also klar auf dem Tisch“, sagt Sandkühler. „Der Senat hat sich als neu gekürte Kommune für die Biologische Vielfalt zum Erhalt der Artenvielfalt verpflichtet und das kann nur über die Bewahrung von Freiflächen gelingen. Der Senat muss mehr Personalstellen für Schutzgebietsausweisungen bereitstellen!“, so Sandkühler.



Weil der Flughafen Tegel am 08. November 2020 geschlossen wird, gerät das Gebiet der „Tegeler Stadtheide“ mit dem „Vogelschutzreservat Flughafensee“ unter Druck. Der NABU Berlin hat daher eine Petition verfasst, um den Druck auf den Senat zu erhöhen, endlich genügend Personal für die Sicherung naturschutzfachlich wertvoller Flächen zur Verfügung zu stellen. Wer den NABU dabei unterstützen will, findet die Petition hier: berlin.nabu.de/petition



Beschluss des Sachverständigenbeirats für Naturschutz und Landschaftspflege zu “Berlin braucht neue Schutzgebiete – auch am Flughafensee und in der Tegeler Stadtheide“: https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/sachverstaendigenbeirat/beschluesse/

