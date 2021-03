Etwas mehr Normalität – das wünschen sich aktuell alle! So auch das Orgateam des dm Frauenlauf Saarlouis, die die vergangene Veranstaltung 2020 als virtuellen Lauf angeboten haben.



Um so gut es geht auf die Veranstaltungssaison 2021 vorbereitet zu sein, planen und arbeiten die Organisatoren momentan intensiv an Konzeptanpassungen und Hygienemaßnahmen. Die kürzlich vorgestellte „Corona-Ampel“ soll maximale Klarheit und Planbarkeit für den Lauf bieten. Das Leitsystem zeigt je nach behördlicher Verordnung das jeweilige Umsetzungsszenario auf.



Motivierte Frauen und Läuferinnen können sich ab sofort auch schon für die Veranstaltung am Freitag, 3. September registrieren und ihre Kolleginnen, Freundinnen und Bekannte motivieren. Warum? Egal, wie die Situation im September aussehen wird, der dm Frauenlauf Saarlouis findet am 3. September auf jeden Fall virtuell statt.



„Die Resonanz des virtuellen Frauenlaufs 2020 war sehr sehr gut, die Teilnehmerinnen haben uns mit ihrem Feedback bestärkt. Jedoch freuen wir uns natürlich auch darauf, endlich wieder Liveevents zu veranstalten“, sagt Nina Körner von n plus sport und fügt hinzu „Uns ist bewusst, dass die Pandemie weiterhin viele Unsicherheiten birgt und sich auch einige Menschen momentan nicht vorstellen können, sich für eine Laufveranstaltung anzumelden. Nichtsdestotrotz müssen wir die Planungen aufrecht erhalten und uns so gut es geht auf die bevorstehende Saison vorbereiten. Sobald es die Lage wieder zulässt, sind wir startklar und können unsere Konzepte entsprechend zum Einsatz bringen.“



Ob der dm Frauenlauf Saarlouis am Freitag, 3. September in einer Liveumsetzung mit mehr Abstand und reduziertem Rahmenprogramm stattfinden kann, das ist noch offen und wird je nach behördlicher Verordnung kurzfristig entschieden.



Die Onlineanmeldung ist unter www.frauenlauf-saarlouis.de geöffnet. Der offizielle Anmeldeschluss ist am Montag, 16. August.



Weitere Informationen zur Veranstaltung und der Corona-Ampel unter www.frauenlauf-saarlouis.de, frauenlauf@nplussport.de oder auf Facebook www.facebook.com/frauenlaufsaarlouis



Der dm Frauenlauf Saarlouis wird unterstützt von:

dm-drogerie markt, Erdinger Alkoholfrei, Zürich Versicherungen, Kreissparkasse Saarlouis, Ford Central Garage, KVS GmbH, Heim + Feit Bürotechnik GmbH, Laufschule Saarlouis-Merzig, Wochenspiegel, SR1, Kreisstadt Saarlouis, Charity-Partner: Plan International Deutschland e.V.

