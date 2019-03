Nürnberger Schulkinder nehmen erneuerbare Energien unter die Lupe

15.03.19

Forscherbrille auf, Experimentierkittel an: Unter dem Motto „Die Energiewende – erlebbar näher“ ist die N-ERGIE Schulinformation von Dienstag, 12. März bis Freitag, 5. April 2019 an den Nürnberger Mittel- und Realschulen unterwegs. Zusammen mit der Agentur CRi-CRi gehen die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Jahrgangsstufe verschiedenen Fragen zu Energieträgern und zur Energieerzeugung nach.



Bei Versuchen mit Solar- und Windkraft können die angehenden Energieexperten Strom selbst erzeugen und einfache Schaltkreise ausprobieren. An der Windmaschine sind sie zudem herausgefordert, den Volt-Rekord zu knacken. So lernen die Nachwuchsforscher spielerisch und altersgerecht, wie wichtig erneuerbare Energien für die Energiewende sind und wo sie sinnvoll eingesetzt werden können.



Die N-ERGIE ist davon überzeugt, dass bereits junge Menschen für die Bedeutung der Ressource Energie sensibilisiert werden sollten. Deshalb gibt es die N-ERGIE Schulinformation, die es sich zur Aufgabe macht, Kinder und Jugendliche an Energie-, Wasser- und Umweltthemen altersgerecht heranzuführen. Sie organisiert Ausstellungen, bietet Besichtigungen ihrer Anlagen an und stellt ergänzendes Material für den Unterricht zur Verfügung. Mit Lehrkräften setzt sie maßgeschneiderte Projekte und Aktionen für die Schulen um.



Näheres zur N-ERGIE Schulinformation auf der Internetseite unter www.n-ergie.de/schulinformation.

