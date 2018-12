N-ERGIE Wandladestation von ABL wurde Testsieger

04.12.18

Für alle, die das eigene Elektroauto bequem und kostengünstig zu Hause in der Garage aufladen wollen, bietet die N-ERGIE Aktiengesellschaft seit einem Jahr ein attraktives Komplettangebot aus Wandladestation, Installation und Ökostrom.



Das Kernstück des Pakets – die Wandladestation von ABL – wurde nun vom ADAC mit einer Bewertung von 1,0 zum Testsieger erklärt. Die ADAC-Experten untersuchten, wie sicher, zuverlässig und einfach zwölf Wallboxen ein Elektrofahrzeug geladen haben. Die detaillierten Testergebnisse sind zu finden unter https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/wallbox/.



Die von der N-ERGIE angebotene und am besten bewertete Wandladestation verfügt über einen Typ-2-Anschluss mit einer Leistung von elf Kilowatt. Damit können die Autobesitzer ihr Elektrofahrzeug fünfmal schneller als an der Haushaltssteckdose aufladen und vermeiden Risiken wie durchgeschmorte Stecker und Kabel durch Spitzen- oder Dauerbelastung.



Interessenten für das einfache Laden zu Hause, berät die N-ERGIE telefonisch oder im persönlichen Gespräch im N-ERGIE Centrum. In einem zweiten Schritt erfassen die Experten dann vor Ort beim Kunden alle technischen Erfordernisse. Für Transparenz und Sicherheit sorgt die fachmännische Komplettinstallation zum vereinbarten Festpreis.



Stromkunden der N-ERGIE können beim Kauf einer Wandladestation eine Förderung durch das CO2-Minderungsprogramm in Höhe von 250 Euro in Anspruch nehmen. Sie zahlen dann nur noch 499 Euro brutto. Weitere Informationen zum CO2-Minderungsprogramm unter: www.n-ergie.de/co2.



Da Elektromobilität erst durch das Laden mit grünem Strom nachhaltig wird, bietet die N-ERGIE neben der Wallbox und der Installation auch preisgünstigen Ökostrom aus der Region an: Mit STROM E-MOBIL laden die Fahrzeugbesitzer garantiert CO2-frei erzeugten Strom aus Wasserkraft- und Solaranlagen. Dies bestätigt das Zertifikat des TÜV Rheinland.



Elektrofahrer profitieren auch unterwegs davon, N-ERGIE Kunde zu sein: Sie können ihr Auto an allen der rund 280 Ladesäulen im gesamten Netz des Ladeverbunds+ zum Vorteilspreis laden. Dieses Netz modernster Ladesäulen wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Weitere Informationen unter www.n-ergie.de/laden oder unter www.e-im-auto.de.

