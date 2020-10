Auf Einladung der N-ERGIE Schulinformation besuchte Umweltclownin Ines Hansen am Freitag, 23. Oktober 2020 den Kindergarten St. Kilian in Emskirchen und den Schloßkindergarten in Brunn. Dort führte sie die Kleinen spielerisch an die Themen Strom und Stromsparen heran.



Strom ist Bewegung. Dies erleben die Kinder ganz anschaulich durch ihren Körpereinsatz. Gemeinsam mit der Umweltclownin erspielen sie die Frage, woher der Strom kommt und mit Hilfe eines Riesenmemorys entdecken sie bekannte und unbekannte Elektrogeräte. Was ist Energieverschwendung? Die Erzieherinnen berichten, welche Energie am Morgen bei ihnen zu Hause bis zum Verlassen der Wohnung zum Einsatz kommt, und die Kinder setzen mit einem Schwungtuch die dabei verwendete Energie in Bewegung um. Wenn das Tuch besonders stark schwingt, wissen sie, dass hier Energie eingespart werden könnte. So wird Energiesparen zum Kinderspiel.



Die N-ERGIE Schulinformation unterstützt diese Aktion, da sie mit Ines Hansen die Überzeugung teilt, dass bereits die Kleinsten für die Bedeutung der Ressource Energie und den sparsamen Umgang damit sensibilisiert werden können.



„Klimabündel“ für ein nachhaltiges Erleben



Die Umweltclownin ist der Start des sogenannten Klimabündels, das die N-ERGIE Schulinformation passgenau für Kindergärten geschnürt hat. Bestandteil ist auch der Besuch des Museums im Koffer, einem mobilen Kindermuseum, das deutschlandweit mit seinen mitreißenden Aktionen und vielen Materialien und Gegenständen unterwegs ist und rund zwei Wochen nach der Umweltclownin in den Kindergärten das Thema Energie und den sparsamen Umgang mit Ressourcen nochmals vertiefen wird. Zudem erhalten alle Kindergartenkinder einen eigenen Energiepass, den sie mit nach Hause nehmen und in den sie ihren Umgang mit Energie ankreuzenkönnen. So lernen sie nicht nur im Kindergarten, sondern auch zu Hause, was es bedeutet, ein „Energiesparfuchs“ zu sein.



Engagement der N-ERGIE Schulinformation



Die N-ERGIE Schulinformation macht es sich zur Aufgabe Kinder und Jugendliche altersgerecht an Energie-, Wasser- und Umweltthemen heranzuführen. Sie organisiert Ausstellungen, bietet Besichtigungen ihrer Anlagen an und stellt ergänzendes Material für den Unterricht zur Verfügung. Mit Lehrkräften setzt sie maßgeschneiderte Projekte und Aktionen für die Schulen um – auch in Zeiten von Corona. Ferner sollen Ferienprogramme und Theateraufführungen den Kindern ebenfalls die Themen näher bringen.



Näheres zur N-ERGIE Schulinformation auf der Internetseite unter www.n-ergie.de/schulinformation.

