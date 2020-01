Pressemitteilung BoxID: 784838 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Energiegeladenes Theater im Gymnasium Weikersheim / Schüler spielten Stück zum Thema Energiewende

Kooperation zwischen N-ERGIE, ÜWS und das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen

Besondere Theatertage in Weikersheim: Ende Januar stand das Gymnasium Weikersheim ganz unter dem Motto „Abschalten – So ein Theater um die Energiewende“. Dies ist der Titel eines Theaterprojekts aus der Feder des freischaffenden Theatermachers Jean-Francois Drozak. Die Akteure in dem Theaterstück sind acht Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 6b des Gymnasiums, die gemeinsam mit Jean-Francois Drozak das Thema Energiewende spielerisch aufbereiteten. Sie wurden im Vorfeld bei einem Casting ausgewählt und probten vor der Premiere am 30. Januar 2020 drei Tage lang intensiv. Die N-ERGIE Schulinformation, die Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG (ÜWS) und das Junge Theater der Frankenfestestpiele Röttingen unterstützen das Projekt.



Ein Japaner als Zeitreisender



Drozaks Theaterstück „Abschalten“ lehnt sich an das Buch „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ von Herbert Rosendorfer an. Bei Drozak reist allerdings ein Japaner aus der alten Welt per Zeitmaschine in die Gegenwart mit dem Auftrag, etwas abzuschalten. Er weiß leider nicht, was das bedeutet und entdeckt mit Hilfe einer freundlichen Richterin nach und nach die Bedeutung der Energie für die heutige Welt. Neben den jungen Akteuren auf der Bühne ist auf einer zweiten Handlungsebene das Publikum gefordert. Denn auch das Theaterstück selbst benötigt Energie, besonders, wenn es spannend wird. Dann ruft ein Wissenschaftler etwa „Drei Kraftwerke!“‘ und Zuschauer treten heftig in die Pedale von drei Fahrrädern, die Strom erzeugende Kraftwerke symbolisieren.



Umgekehrt gibt es auch Szenen, bei denen zu viel Energie da ist. Dann wird sie verkauft. „So haben wir doppelten Spaß – an der Handlung des Stücks und an der lockeren Wissensvermittlung darüber, wie das Energiesystem funktioniert“, erklärt Jean-Francois Drozak seinen Ansatz.



Kooperation und Sponsoring



Das Gymnasium Weikersheim ist eine von vielen Kooperationsschulen des Jungen Theaters der Frankenfestspiele Röttingen. Leiterin Frederike Faust: „Es ist wirklich eine tolle Sache, dass wir dem Gymnasium Weikersheim das Theaterprojekt „Abschalten“ zusammen mit der N-ERGIE Schulinformation ermöglichen konnten.“ Auch die N-ERGIE freut sich über den professionellen Partner: Der regionale Energieversorger fördert die Frankenfestspiele Röttingen seit mehreren Jahren.



Unterstützung durch die N-ERGIE Schulinformation



Die N-ERGIE Schulinformation unterstützt das Theaterprojekt, weil sie es sich zur Aufgabe macht, junge Menschen altersgerecht an die Themen Energie, Umwelt und Wasser heranzuführen. Auch an der Entwicklung des Theaterstücks war die N-ERGIE beteiligt. Jean-Francois Drozak traf sich im Vorfeld mit Ingenieuren des Nürnberger Energieversorgers.



„Sie haben mir erklärt, vor welchen Herausforderungen sie täglich stehen und was im Stromnetz eigentlich passiert“, erläutert er.



Diese Informationen hat er in sein Stück einfließen lassen.



Die N-ERGIE Schulinformation bietet Besichtigungen an und setzt mit Lehrkräften maßgeschneiderte Projekte und Aktionen für die Schulen um. Näheres zur N-ERGIE Schulinformation unter www.n-ergie.de/schulinformation.

