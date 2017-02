Baumaßnahme bei Reichenschwand

Ab dem 22. Februar 2017 führt die N-ERGIE Aktiengesellschaft Baumaßnahmen an der Rannaleitung durch.



Auf der B14, aus Richtung Hersbruck kommend am Ortseingang von Reichenschwand (Höhe Kirchstraße) werden eine Schachtabdeckung sowie ein Schieber der Fernwasserleitung erneuert. Die Maßnahme ist notwendig, weil sich die Abdeckung mit dem Asphalt gesenkt hat.



Nach der Instandsetzung lässt die N-ERGIE den Straßenbelag in diesem Bereich erneuern.



Während der Baumaßnahme wird die B14 in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde provisorisch verbreitert, so dass weiterhin zwei Fahrspuren und die Abbiegespur genutzt werden können.



Dennoch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Dafür bittet die N-ERGIE um Verständnis.



Voraussichtlich am Freitag, 10. März wird die B14 wieder normal befahrbar sein.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren